傳染病防治法修法銜接特別條例 擬下會期送立法院

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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」明年6月屆期，衛福部長薛瑞元今天說，已啟動「傳染病防治法」修法銜接特別條例，擬分兩階段修法，希望下個會期能送立法院審理。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，因應「嚴重特殊傳染病防治及紓困振興特別條例」將在明年6月30日屆滿。衛生福利部部長薛瑞元今天出席2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會時表示，已啟動「傳染病防治法」修法，以銜接特殊條例。

薛瑞元指出，過去SARS（嚴重急性呼吸道症候群）防疫經驗，集中收治比分散收治有效，因此在SARS後期設置專責醫院，把病人集中治療，但在這次COVID-19疫情期間卻遇到相當大困難。

薛瑞元說，COVID-19的傳播力比SARS強，每家醫院都不可避免會遇到COVID-19病患，若通通往專責醫院送，除專責醫院承受不了，不少專責醫院同時肩負地方急救責任，功能恐因此停擺，因此感染症醫療網規劃必須重新思考，這也是修法目的之一。

薛瑞元表示，因為不知道明年疫情是否會戛然而止，已啟動修法研修小組，由衛福部政務次長王必勝擔任召集人，讓傳染病防治法銜接特別條例，第一階段要讓可能包括疫苗、快篩等防疫物資採買在內於法有據。

薛瑞元會後接受媒體聯訪時也解釋，指揮中心下共設置10個組，跨及各部會，各自把問題丟出來後正在整理分類，區分輕重緩急，馬上要處理的就會先快速把這些條文擬出。

第二階段則需處理確診者隔離、檢疫等措施。薛瑞元說，COVID-19一開始所流行的最早在英國發現的Alpha變種病毒、最早在印度發現的Delta變異株等，致死率和致重症率都高，然而現在流行的Omicron變異病毒株則是傳播力強、致重症率低，面對不同疫情，採取對策也不同，法律上要有足夠授權才能做轉換。

薛瑞元也提到，修法規劃是從今年自己7月18日接任部長後開始，也是前部長陳時中交接的項目之一，「陳時中時期就曾討論此事，那時沒有覺得這麼急，但現在覺得很急。」（編輯：張芷瑄）1111112