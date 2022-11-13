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單週確診降至14萬例 距離口罩鬆綁更進一步

2022/11/13 19:17（11/13 19:50 更新）
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COVID-19本土確診新增個案最近一週降至14萬例，防疫指揮官王必勝日前所提口罩鬆綁第2個要件「單週15萬例以下」已達標。圖為高雄市府在鳳山區一處公園內貼有戴口罩、保持社交距離的提醒告示。（中央社檔案照片）
COVID-19本土確診新增個案最近一週降至14萬例，防疫指揮官王必勝日前所提口罩鬆綁第2個要件「單週15萬例以下」已達標。圖為高雄市府在鳳山區一處公園內貼有戴口罩、保持社交距離的提醒告示。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北13日電）COVID-19本土確診新增個案最近一週降至14萬例，指揮官王必勝日前所提口罩鬆綁第2個要件「單週15萬例以下」已達標，指揮中心發言人莊人祥預估，至少再觀察一至兩週才能定案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情脫離高原期，連續5週往下走，中央流行疫情指揮中心統計，11月6日至12日確診增加14.6萬多例，較10月30日至11月5日19.7萬多例，降低25.7%。莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，預計未來一週降幅仍會超過10%。

疫情趨緩，各界關注口罩鬆綁進度，王必勝日前曾提過，放寬戴口罩制度有3大要件，分別為單週新增病例數低於這波疫情上升起點的15萬例、單日新增個案2萬例以下，以及觀察冬季流行病狀況。

今天新增1萬8571例本土個案、最新單週新增COVID-19個案數降至14萬例，現階段國內疫情已達2要件，但莊人祥認為，口罩鬆綁仍須再觀察一至兩週才能定案。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種約2459人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率44.4%、第2劑18%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種約1.5萬多人次。

昨天COVID-19疫苗接種約2.1萬人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.9%、第2劑88.4%、追加劑接種率74%、第2次追加劑接種率16.5%，其中65歲以上接種率42.4%。（編輯：陳清芳）1111113

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