更多編輯台推薦新聞：
拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機
國際

拜習會6重點一次看 談台海、俄烏、北韓與氣候危機

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物
運動

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖
運動

中職25人符合自由球員資格 陳俊秀A級最大咖

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展1/300
首頁 / 生活

11/15增43死、82例中重症 本土染疫累計破800萬例[影]

2022/11/15 14:05（11/15 14:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
15日新增1萬8509例COVID-19本土病例。圖為高雄市鳳山區一處公園內許多民眾前往運動。（中央社檔案照片）
15日新增1萬8509例COVID-19本土病例。圖為高雄市鳳山區一處公園內許多民眾前往運動。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北15日電）國內COVID-19疫情續降，連續4天單日新增本土個案低於2萬例。根據指揮中心統計，今年本土確診個案累計已突破800萬例，99.55%是輕症個案，重症死亡數較BA.2疫情減少。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，新增1萬8509例本土個案，較上週同期減少6426例，降幅約為25.8%；另外，境外移入增49例。

確診個案新增中重症82例（中症44例、重症38例），其中43人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增特殊死亡或重症個案。

根據指揮中心統計，今年1月1日至今天，本土病例共801萬7776人；若從1月1日至11月14日，本土輕症、無症狀個案累計796萬3728例、占99.55%，中症累計2萬502例、占0.26%，重症累計1萬5037例、占0.19%，其中死亡累計1萬2790人。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率部分，工作人員維持0.7%，機構住民則是從1.1%降為0.7%，已連續2週下降，若住民陽性率連續2週低於1%，可以檢討住宿機構篩檢頻率；機構投藥率為92%。

指揮中心統計，上週新增219名工作人員確診及1079名住民確診；自1月1日至11月13日，通報機構間數達1780家，確診住民人數為6萬1006人、確診工作人員為1萬8220人。

這波本土疫情自4月起統計至11月13日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5078人，累計死亡人數1432人；11月7日至13日新增死亡人數為12人，護理機構9人最多、社福機構3人次之。（編輯：管中維）1111115

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
指揮中心研判BA.5疫情結束 最快選前公布鬆綁口罩令確診者名單不提供給投票所 違規外出最高罰100萬本土BQ.1第2例 20多歲男確診半年後重複感染指揮中心：若無輕症居家照護 染疫死亡恐更嚴重
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
指揮中心研判BA.5疫情結束 最快選前公布鬆綁口罩令