11/15增43死、82例中重症 本土染疫累計破800萬例[影]

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北15日電）國內COVID-19疫情續降，連續4天單日新增本土個案低於2萬例。根據指揮中心統計，今年本土確診個案累計已突破800萬例，99.55%是輕症個案，重症死亡數較BA.2疫情減少。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，新增1萬8509例本土個案，較上週同期減少6426例，降幅約為25.8%；另外，境外移入增49例。



確診個案新增中重症82例（中症44例、重症38例），其中43人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增特殊死亡或重症個案。



根據指揮中心統計，今年1月1日至今天，本土病例共801萬7776人；若從1月1日至11月14日，本土輕症、無症狀個案累計796萬3728例、占99.55%，中症累計2萬502例、占0.26%，重症累計1萬5037例、占0.19%，其中死亡累計1萬2790人。



至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞說，採檢陽性率部分，工作人員維持0.7%，機構住民則是從1.1%降為0.7%，已連續2週下降，若住民陽性率連續2週低於1%，可以檢討住宿機構篩檢頻率；機構投藥率為92%。



指揮中心統計，上週新增219名工作人員確診及1079名住民確診；自1月1日至11月13日，通報機構間數達1780家，確診住民人數為6萬1006人、確診工作人員為1萬8220人。



這波本土疫情自4月起統計至11月13日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5078人，累計死亡人數1432人；11月7日至13日新增死亡人數為12人，護理機構9人最多、社福機構3人次之。（編輯：管中維）1111115

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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