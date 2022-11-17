11/17本土2萬78例 增77死、137例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北17日電）COVID-19本土疫情降溫，今天病例數比上週四降9.9%。新增的較年輕死亡個案中，一名40多歲男性外出突然路倒猝死，送醫才被檢驗出陽性確診，經急救仍不幸去世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中說明，新增2萬78例本土個案，較上週同期降幅約為9.9%，整體疫情持續下降；另外，境外移入增49例。

確診個案新增中重症137例（中症78例、重症59例），其中77人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中76人具慢性疾病、55人為80歲以上高齡者。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增較年輕死亡病例為2名40多歲個案，皆為男性。

羅一鈞說，第1名個案本身有心臟病史，已接種2劑疫苗，11月11日外出途中突然倒地失去意識，緊急送醫，檢查顯示為無脈搏的心室顫動，PCR陽性確診，經高級心肺復甦術，仍急救無效過世，死因為心臟病合併心因性休克，及COVID-19感染確診。

另外一名個案則有中風等多重慢性病史，長期臥床，沒有接種過疫苗，10月24日才剛因中風、急性心肌梗塞出院返家，10月27日出現發燒、呼吸困難等症狀，送急診檢查顯示為肺炎。

羅一鈞說明，個案同日在醫院透過PCR陽性確診，給予瑞德西韋、氧氣面罩等治療，後來因家屬意願採安寧照護，10月30日過世，死因為COVID-19感染合併呼吸衰竭。

新增1名孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症個案，為9歲男童，沒有慢性病、無接種過任何疫苗，10月10日曾確診，11月1日起出現發燒、咳嗽、腹痛、噁心、嘔吐等症狀，陸續至診所就醫，但病況未改善。

個案11月9日赴急診，安排住院，住院期間出現結膜炎、血壓偏低且有休克現象，懷疑MIS-C，10月11日轉加護病房，給予免疫球蛋白等藥物治療，病況好轉，11月14日轉入一般病房，目前仍在住院治療中，病況穩定。

國內12歲以下兒童重症累計共264例，33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、174例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有37人死亡，13例腦炎、8例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月1日至11月16日，本土輕症、無症狀個案累計800萬4574例、占99.55%，中症累計2萬622例、占0.26%，重症累計1萬5192例、占0.19%，其中死亡累計1萬2936人。（編輯：管中維）1111117

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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