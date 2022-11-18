11/18本土1萬7952例 增91例中重症、58死[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北18日電）國內COVID-19疫情未歇，今天新增1.7萬本土病例，較上週五降11.4%。新增最年輕死亡個案為一名40多歲男子，未曾接種疫苗，本身有慢性病史，確診併發腸穿孔及腹膜炎死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增1萬7952例本土病例，與上週五（11日）相比降幅11.4%，確診個案中新增中重症91例（中症44例、47例），其中58人死亡；另外，新增境外51移入病例。

新增58例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中54人具慢性病史、41人未打滿3劑疫苗，32人從未接種疫苗，34人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，較年輕死亡個案為一名40多歲男性，未曾接種疫苗，本身有慢性血液疾病，10月24日因為有上呼吸道症狀，快篩陽性確診，經醫師建議採居家照護，10月27日因咳嗽、呼吸喘等症狀至急診，檢查顯示雙側肺炎，住院使用瑞德西韋、抗生素等藥物治療，併發腸穿孔及腹膜炎，不幸於11月13日過世，死因為心肺衰竭、COVID-19確診，及腸穿孔併腹膜炎。

根據指揮中心統計，今年1月1日至11月17日，本土輕症、無症狀個案累計802萬4560例、占99.55%，中症累計2萬651例、占0.26%，重症累計1萬5253例、占0.19%，其中死亡累計1萬2993人。（編輯：管中維）1111118

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）