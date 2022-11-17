口罩鬆綁時間未定 羅一鈞：仍要評估多指標

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中央流行疫情指揮中心17日公布國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情新增2萬78例本土確診個案及49例境外移入；另確診個案中新增77例死亡。圖為民眾在台北市北投區的市場採買時，戴好口罩防疫。中央社記者徐肇昌攝 111年11月17日

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北17日電）第1階段口罩鬆綁最快11月底實施，時間受關注。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天重申，仍要評估確診個案數趨勢、醫療量能、COVID-19及其他呼吸道病毒監測等指標。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天鬆口，口罩政策鬆綁第1階段最快11月底實施，各界引頸期盼上路時間。

傳有金控公司舉辦尾牙聚餐後，30多人確診。指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，現在不會針對公司或場所進行疫調，公司內部只要有員工確診，就要依相關企業指引進行，例如共同活動範圍內，加強健康監測或篩檢，並落實上班應配戴口罩、勤洗手等個人防疫規定。

至於是否會影響口罩政策鬆綁，莊人祥說，第1階段主要針對戶外在符合適當社交距離等前提下，可以不用配戴口罩，朝此方向規劃，室內都還是建議要配戴口罩，因此與放寬口罩的關係不大。

媒體追問何時公布口罩鬆綁上路時間。羅一鈞表示，仍有幾個指標須評估，首先是確診數是否持續下降，這2天確診數與上週同期相比，下降趨勢減緩，要持續觀察，另外就是專責病房等醫療量能、住宿式機構陽性率，以及包括COVID-19在內的與呼吸道疾病相關病毒後續監測，每週都會評估。

前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）口罩爭議持續延燒。莊人祥表示，昨天請體育署與球團聯繫，轉告外籍球員有關台灣的防疫規定，對方表達理解會配合。

莊人祥說，7月19日時已公告，目前戴口罩措施，有些例外可免戴，包括外出飲食需求、直播、錄影、拍照、演講、室內外拍攝團體照等，較有爭議的在夜市邊走邊吃、直播中沒有配戴口罩等行為，沒有違反現行規範，但仍會提醒要特別注意。（編輯：陳政偉）1111117