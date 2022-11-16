魔獸趴趴走未全程戴口罩 王必勝：必要時通知球團

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北16日電）口罩政策仍未鬆綁，前NBA球星「魔獸」霍華德趴趴走遭目擊未全程配戴口罩，引起質疑。指揮中心指揮官王必勝今天說，必要時通知球團遵守規定；口罩鬆綁第1階段最快11月底實施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，口罩政策可望分階段鬆綁，但前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加入台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，近日抵台趴趴走，卻屢次遭目擊未全程配戴口罩，引發質疑。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，如果是在拍攝、照相、主持等情境下，目前規定可以暫時拿下，會去了解相關狀況，必要時將請球團通知，相信應樂於遵守防疫規定。

各界關心口罩鬆綁第1階段何時上路，王必勝說，最快11月底實施，第1階段主要朝有條件限制下，戶外不戴、室內要戴的方向規劃，至於後續第2和第3階段的內容及上路時間點，目前暫時不談，以免民眾混淆。

媒體詢及，台大公衛學者陳秀熙認為年底大型活動多，明年1月恐一波新疫情。王必勝表示，很多專家學者都曾提出建議，現在已進入冬季呼吸道疾病旺季，加上年底如跨年、耶誕節等大型活動多，口罩政策是重要防疫措施，持續謹慎討論觀察中。

有專家認為BQ.1、XBB等新變異株將流行。王必勝表示，各界專家學者一致認為疫情一定會有起伏，但下一波會在何時，以及會是哪個變異株形成主流，要不斷監測實際狀況才知道，也有可能仍以BA.5為主。

此外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）曾發布報告指出，COVID-19後因重症使用抗生素比例提高，導致細菌抗藥性增加。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據監測加護病房結果顯示，金黃色葡萄球菌等細菌的抗藥性近年持平、甚至略降，但簡稱AB菌的鮑氏不動桿菌抗藥性卻逐漸上升。

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羅一鈞說，這可能跟慢性病患、年長者與疾病複雜性都需要使用到後線藥物包括藍波類抗生素等有關，當抗生素使用增加，且病人病情複雜需要長期用藥，就容易篩選出具抗藥性的細菌引起重症。

除加強院內感染控制措施，羅一鈞呼籲，民眾應遵守四不一要原則，即「不」主動要求抗生素、「不」隨便自己買抗生素來吃、「不」吃他人的抗生素、「不」要隨便停藥，「要」遵守醫囑使用抗生素，以避免超級細菌無藥可用。（編輯：陳政偉）1111116