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專家估112年元旦有新一波疫情 籲大型集會仍戴口罩

2022/11/16 15:04（11/16 15:20 更新）
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台大公衛學院教授陳秀熙16日預估明年元旦到2月上旬，XBB變異株將在台灣展開一波流行，呼籲參與大型集會，仍要維持戴口罩等措施。（中央社檔案照片）
台大公衛學院教授陳秀熙16日預估明年元旦到2月上旬，XBB變異株將在台灣展開一波流行，呼籲參與大型集會，仍要維持戴口罩等措施。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳至中台北16日電）台大公衛學院教授陳秀熙今天在「新冠肺炎科學線上直播」中依據新加坡感染XBB模式推估，預估明年元旦到2月上旬，XBB變異株將在台灣展開一波流行，呼籲參與大型集會，仍要維持戴口罩等措施。

陳秀熙今天帶領研究團隊，透過線上直播分析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）海內外最新疫情發展與科學研究趨勢。

陳秀熙指出，台灣近3週感染COVID-19重症呈現下降趨勢，死亡也隨著時間有所下降。不過他指出，由於 BA.2病毒株流行距今已超過5個月，感染者只剩約30%具自然感染保護力。

陳秀熙說，目前台灣未感染且未施打疫苗族群為23%。估計到12月底，全體免疫保護力下降到52%。為預防染疫重症和死亡，應針對特殊族群加強追加劑施打及藥物使用。

陳秀熙也以新加坡感染XBB變異株的模式，推估若XBB 入侵台灣，預計在民國112年元旦到2月上旬，XBB將展開一波流行。

接下來全國各地有許多耶誕、跨年的大型活動，對於跨年前，陳秀熙呼籲政府和民眾一定要做好防疫，預防中重症再起。

陳秀熙指出，新加坡、日本、韓國等地在XBB入侵後，中重症和死亡都有微幅上升情形，台灣要吸取經驗，如果防疫措施鬆懈過多，XBB流行後，可能又要回歸更嚴格的限制。

陳秀熙建議，大型集會易使新型變種病毒竄起，仍應維持精準防疫和軟性NPI（非藥物介入）措施，並施打次世代疫苗。公共場所、大眾運輸等，仍應戴口罩，將有助台灣入冬後面對新型變種病毒傳播。（編輯：張芷瑄）1111116

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