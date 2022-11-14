霍華德逛夜市體驗台灣生活 與球迷合照好親民[影]

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）前美國職籃NBA球星霍華德加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，今晚前往桃園當地夜市體驗台灣特色，除了品嚐美食外，還體驗夾娃娃和射飛鏢遊戲，並與球迷合照，展現親民一面。

生涯8度入選NBA明星賽的中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）選擇加入台灣職籃T1聯盟桃園雲豹，首秀19日將在主場國體大登場。

霍華德白天除了積極健身、備戰比賽外，還曾前往美式賣場好市多購物，今晚與友人現身桃園當地夜市，並在社群平台開啟直播，將台灣夜市透過鏡頭呈現在全世界的球迷面前。

儘管今天為平日，但霍華德所到之處，依舊吸引民眾圍觀，不少店家和球迷都熱情向他打招呼，而他走入夜市人群中，品嚐雞排、蚵仔煎、地瓜球等台灣小吃，甚至在得知吃的是雞屁股時，還露出驚呼的表情。

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除了台灣美食外，霍華德還親身體驗夜市小遊戲，包括射飛鏢和夾娃娃，而熱情的球迷一度將夾娃娃店面擠得水洩不通，讓他寸步難行。

不少球迷爭相與霍華德合照或簽名，而他展現親民的一面，滿足球迷的願望，最後在搭車離去前，一旁球迷也不斷高喊「霍華德」的名字，由此可見他的高人氣。（編輯：張雅淨）1111114