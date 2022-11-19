霍華德首秀吸引滿場球迷 比賽還沒開打現場塞爆

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台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹隊19日下午4時30分，將在國立體育大學綜合體育館進行本季主場開幕戰，這場比賽最大看頭，就是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的來台首秀，吸引滿場球迷到場觀戰，賽前球場已擠滿人潮，有民眾開心與霍華德看板拍照留念。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

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（中央社記者龍柏安台北19日電）生涯8度入選NBA明星賽的超級球星霍華德，今天將披上T1聯盟桃園永豐雲豹戰袍在台首秀，比賽還沒開打現場已經擠滿球迷，商品販售部更是人山人海，瘋搶霍華德周邊商品。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天下午4時30分，將在國立體育大學綜合體育館（俗稱漢堡館）進行本季主場開幕戰，迎戰勁旅新北中信特攻，這場比賽最大看頭，就是「魔獸」霍華德（Dwight Howard）的來台首秀。

個性活潑又親和力十足的霍華德，在台灣擁有大批粉絲，他確定加盟雲豹後，成功拉抬球團人氣，球隊在10日中午12時開賣4戰主場、共計6萬張門票，短短10分鐘後就銷售一空，球團再推出要價16.8萬限量70席季票的特種S區門票，也在20分鐘內銷售一空。

雲豹主場開幕戰現場1萬5000張門票早已售罄，球團也規劃了親子遊樂設施，包括旋轉木馬、摩天輪，以及氣墊衝浪床等，吸引不少家長帶著小孩到現場來看比賽。

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4時30分開打的比賽，球團則早在賽前3小時開放球迷進場，也希望藉此疏散人流，而提早抵達的球迷，除搶著在1比1的球員人形看板前拍照留念，也紛紛朝著球團周邊商品販售區「集合」。

雲豹商品販售區堪稱是賽前「熱區」，光在商品部外的排隊人潮就綿延數百公尺，不少球迷人手一個霍華德周邊商品，也當成霍華德開幕戰觀賞後的紀念品。（編輯：張芷瑄）1111119

生涯8度入選NBA明星賽的超級球星霍華德19日將披上T1聯盟桃園永豐雲豹隊戰袍在台首秀，下午比賽還沒開打，國立體育大學綜合體育館現場已擠滿球迷，有球迷一家大小開心在看板前拍照留念。中央社記者吳家昇攝 111年11月19日

T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日下午將在主場國立體大綜合體育館進行本季主場開幕戰，洋將霍華德也將先發亮相，門票早已銷售一空，賽前球團周邊商品販售區也擠滿大批人潮。中央社記者龍柏安攝 111年11月19日