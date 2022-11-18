霍華德可創造外線更多機會 盧捷閔：只怕沒球投

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T1聯盟桃園永豐雲豹隊19日將在國立體大綜合體育館進行主場開幕戰，本土射手盧捷閔（右）18日表示，洋將霍華德（Dwight Howard）（前左）的加盟除提升球隊禁區戰力，也能創造外圍更多投籃空間。中央社記者張新偉攝 111年11月18日

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（中央社記者龍柏安台北18日電）T1桃園永豐雲豹本土射手盧捷閔今天表示，霍華德的加盟除提升球隊禁區戰力，也能創造外圍更多投籃空間，他開玩笑說：「我只擔心他籃下自己就解決了，外面根本拿不到球。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，明天下午4時30分，將在主場國立體大綜合體育館（俗稱漢堡館）進行主場開幕戰，迎戰本季來勢洶洶的新北中信特攻，這也將是台灣籃壇史上最大咖球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台首秀。

雲豹今天中午進行團隊訓練結束後，開放媒體進場採訪，話題也始終圍繞著霍華德，因為明天除了是他第一戰，也是全隊首度以「完成體」出賽。

本土主力射手盧捷閔直言，霍華德加入團隊後，禁區的籃板掌握度不僅可以提升，而且霍華德一旦在內線持球，恐怕沒人守得住他。

禁區有個活動籃板機在，對射手群來說出手應可更有信心，對此盧捷閔則妙回：「信心對我來說從來就不是問題，我擔心的是霍華德若抓到進攻籃板，他自己就解決了，我們在外面反而拿不到球。」

明天雲豹主場開幕戰，現場1萬5000張門票早已銷售一空，霍華德受訪時表示，明天將是一個重要的日子，無論是對支持他們的球迷，還是對他們來說都很重要，他也強調，透過這場比賽希望讓其他球隊知道：「今年我們不是開玩笑的。」（編輯：屈享平）1111118