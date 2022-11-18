霍華德帶來NBA寶貴經驗 雲豹全隊受益

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（中央社記者龍柏安台北18日電）T1桃園永豐雲豹引進生涯8度入選NBA明星賽的超級球星霍華德，帶來的不只有話題與票房，還有霍華德多年的NBA經驗，這些經驗讓全隊都可以跟著受益。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，日前宣布簽下台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），瞬間引爆台灣籃壇話題，球隊在11月10日開賣4場主場共6萬張門票，短短10分鐘內就銷售一空，展現霍華德在台的超高人氣。

雲豹今天中午11時在主場國立體大綜合體育館（俗稱漢堡館）進行團隊訓練，下午開放媒體採訪，包括霍華德、球員與總教練劉嘉發都有接受訪問。

劉嘉發表示，霍華德個性活潑，而且親和力十足，和隊友與教練團之間的相處都很融洽，他並透露，針對訓練部分霍華德也有提出自己的看法。

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雲豹總經理蘇翊傑透露，過去他們主場前一天訓練多半以2次為主，有時會看球員狀況調整成1次，每次則為1個半小時。不過今年開始，雲豹賽前主場訓練則縮減成1次，劉嘉發表示：「霍華德說在NBA若進行2連戰，賽前一天訓練只會安排一餐（次），不過訓練時間可以稍稍拉長，這個建議我們就有採用。」

事實上，台灣職業籃球聯盟的主場球隊賽程安排，多半都是2連戰，因此霍華德的建議也成了雲豹球員本季的最大福音。（編輯：屈享平）1111118