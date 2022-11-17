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霍華德攜40雙鞋來台 不怕萬一鞋壞買不到

2022/11/17 19:05
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（中央社記者龍柏安台北17日電）洋將身材「高人一等」，手腳也都特別大，效力T1聯盟桃園永豐雲豹的超級球星「魔獸」霍華德，腳上球鞋是美規17號，這次來台他一共帶了40雙鞋，不擔心鞋壞買不到的窘境。

生涯共8度入選NBA美國職籃明星賽的霍華德（Dwight Howard），今年加盟台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，本週六將在主場國立體大綜合體育館開箱亮相，迎戰勁旅新北中信特攻，本季首秀共1萬5000張門票早已銷售一空，也展現他在台灣的高人氣。

雲豹總經理蘇翊傑表示，洋將通常腳的尺寸都特別大，在台灣市面上幾乎買不太到，因此都會特別囑咐洋將來台前多帶幾雙鞋，不過當他得知這次霍華德共帶了40雙鞋來台灣，他也嚇了一跳。

若以美規尺寸為標準，一般市面上球鞋的販售尺寸，普遍只賣到13號，像霍華德穿美規17號，在店家幾乎找不太到。

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台灣籃壇也有不少本土球星也擁有一雙「大腳」，包括特攻明星中鋒曾文鼎，就是穿17號球鞋，而P. LEAGUE+聯盟新北國王本土一哥楊敬敏，也是穿美規15號。

據了解，這種「超大尺寸」球鞋，若以正常管道預訂，一般都得提前半年，否則就得上網客製，且還是得等待至少2個月，這次霍華德一口氣帶了40雙鞋來台灣，也讓球團安心不少，至少不用擔心萬一鞋壞掉，又買不到的狀況。（編輯：陳政偉）1111117

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