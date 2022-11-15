T1魔獸降臨後 美記者：台灣球隊鎖定坎特

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美國記者透露，NBA著名的人權鬥士坎特（圖），是台灣球隊鎖定的目標之一。（圖取自twitter.com/EnesKanter）

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（中央社記者龍柏安台北15日電）生涯8度入選NBA明星賽的「魔獸」霍華德加入T1聯盟桃園永豐雲豹，可能只是個開始，美國名記者史坦透露，包括坎特與湯瑪斯，都是台灣球隊鎖定的目標。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹上週宣布簽下NBA巨星霍華德（Dwight Howard），震撼台灣體壇，也成為全球籃壇發燒話題，美國知名NBA記者史坦（Marc Stein）透露，除「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）外，坎特（Enes Kanter Freedom）以及「矮T」湯瑪斯（Isaiah Thomas）都有可能落腳台灣。

T1台南台鋼獵鷹之前就曾表態，正在積極和安東尼洽談中，而台中太陽也已鎖定湯瑪斯，而坎特則是第1次出現在「獵人頭」的名單中。

現年30歲的坎特，原是土耳其人，不過他也是NBA著名的人權鬥士，2019年香港爆發反送中大遊行，當時他就公開支持力挺香港；2021年他又發文譴責中國對待西藏的方式，並批中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」，並稱「西藏屬於西藏人民」。

坎特不僅替中國西藏與新疆維吾爾族的穆斯林發聲，也多次公開力挺台灣，曾稱總統蔡英文是他的英雄。

由於時常針對自由與人權議題發聲，因此坎特也被NBA球隊拒於門外，而今年1月坎特就曾錄製影片透露，蔡總統曾邀請他前往台灣，他覺得台灣很美，也非常期待能夠盡快成行，如果台灣真有球隊與他接洽中，或許坎特台灣行很快就有機會兌現。（編輯：吳協昌）1111115