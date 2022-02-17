外交部感謝NBA球星坎特長期挺台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北17日電）曾稱「蔡總統是我英雄」的NBA球星坎特傳遭中國打壓退出火箭隊，外交部今天表示，感謝坎特站在民主自由的一方，長期支持台灣，但NBA球隊是否受中國施壓，外交部未獲相關資訊無法評論。

坎特（Enes Kanter Freedom）今天在推特透露，自己獲得諾貝爾和平獎提名，他表示「我感到榮幸並虛心接受諾貝爾和平獎提名」，「有時候挺身而出比領到下一張支票更重要」。

外交部今天舉行例行記者會，北美司長徐佑典回應中央社記者提問時，表達對美國NBA籃球明星坎特長期力挺台灣的感謝。

土耳其裔的坎特因為自身成長經歷，長期關注自由人權議題，他去年11月入籍美國時還把「自由」（Freedom）加入到姓氏中。他曾在球鞋上秀出中華民國國旗力挺台灣，他今年1月底接受美國之音專訪時，稱蔡英文總統是他的英雄，並在個人社交網路Instagram貼出中華民國國旗，強調台灣不是中國的一部分，引起大批中國網友圍攻。

蔡總統去年11月曾專程在官方推特（Twitter）錄影感謝坎特對台灣的支持，坎特在今年1月底的專訪中說，蔡總統邀請他前往台灣，他覺得台灣很美，他非常期待能夠盡快成行。

休士頓火箭隊（Houston Rockets）日前從波士頓塞爾蒂克隊（Boston Celtics）手中交易坎特之後，火速將他釋出成為「自由球員」，引起華盛頓郵報（The Washington Post）等媒體質疑，是中國將黑手伸入美國職籃。

中國官方英文媒體「環球日報」則立刻發文叫好，在11日以「反中球員遭火箭隊釋出引起大批網友訕笑」為題，直言坎特離開的原因之一是火箭隊有大批中國球迷，火箭隊簽下坎特後，中國各方抗議聲浪湧入火箭隊。（編輯：蘇志宗）1110217