讚蔡總統堅定抗中 NBA球星坎特：她是我的英雄[影]

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美國NBA球星坎特（圖）力挺台灣，他日前接受訪問時更稱總統蔡英文是他心中的英雄。（圖取自facebook.com/EnesKanterFreedom）

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（中央社台北29日綜合外電報導）近來頻頻發文力挺台灣的美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特在接受美國之音（VOA）訪問時，盛讚總統蔡英文堅定抗中的態度，並稱蔡總統是他心中的英雄。

這位29歲土耳其裔球星原名恩尼斯．坎特（Enes Kanter），去年入籍美國時取「自由」（Freedom）之意，改了姓氏，更名為恩尼斯．坎特．自由（Enes Kanter Freedom）。

坎特先前曾公開批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），結果面臨死亡威脅與父親被捕，所幸父親被控為恐怖組織成員的罪名後來撤銷。

他一度被土耳其法院以「武裝恐怖組織」成員罪名起訴，護照也遭註銷。有關當局甚至尋求國際刑警組織（INTERPOL）發出「紅色通報」（Red Notice），要拘留坎特並將他引渡。

深受獨裁政權迫害的他近年來頻為人權發聲，多次公開批評中國，他這次接受美國之音訪問，談到他力挺台灣的立場。

他在訪談中提到，自己是從朋友那裡知道有關台灣的事，而他開始談論相關議題時，他做了些功課，還透露首先就是在Google上搜尋台灣，結果看到相關照片後發現台灣是他見過最美麗的國家之一。

坎特還說，他後來和台灣的政治人物有了接觸，蔡總統也發了溫暖的訊息給他，讓他深受激勵，他說：「她絕對是我的英雄之一，我就是想把這說出來。」

他說：「顯然，（台灣）這個國家和她（指蔡總統）自己，承受著來自中國這個全世界其中一個最大獨裁統治國家的各種壓力。但我認為，她是如此地堅定，並籲請2400萬人民和她一起反對獨裁統治，這太了不起了。」

坎特提到，蔡總統邀請他到台灣，並告訴他台灣有很多籃球迷，對此他說：「我當然很願意到台灣，開一個大的籃球訓練營，品嚐很棒的台灣美食，並且坐下來和她交談，我認為這對我來說真的很重要。」

他說：「不僅僅是接收信息，而是坐下來和她面對面交談，傾聽他們的掙扎。我認為，他們擁有的堅定信念給了我很多希望和動力。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110129