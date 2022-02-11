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NBA坎特被火箭放棄前 上傳動畫諷習近平殘虐刑求

2022/2/11 10:56（2/11 11:43 更新）
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坎特在推特上傳「南方四賤客」風格的動畫諷刺習近平。（圖取自twitter.com/EnesFreedom）
坎特在推特上傳「南方四賤客」風格的動畫諷刺習近平。（圖取自twitter.com/EnesFreedom）
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（中央社波士頓10日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克中鋒坎特今天被交易到休士頓火箭，但火箭隨即宣布放棄他。坎特稍早在推特上傳「南方四賤客」風格的動畫，直諷中國國家主席習近平殘虐行徑。

土耳其裔的坎特在NBA征戰11年，他原名恩尼斯．坎特（Enes Kanter），去年入籍美國時取「自由」（Freedom）之意，改了姓氏，更名為恩尼斯．坎特．自由（Enes Kanter Freedom）。

在坎特上傳推特的美國限制級卡通「南方四賤客」（South Park）風格動畫中，習近平對他開槍刑求，身旁還站著洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）。

「華盛頓觀察家報」（The Washington Examiner）網站指出，曾有報導提到，坎特先前不只批評土耳其政府侵犯人權，還點名詹姆斯、從NBA轉戰中國職籃的林書豪、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、金州勇士股東帕里哈皮提亞（Chamath Palihapitiya）及全球運動用品供應商耐吉（Nike），指控他們支持那些違反人權的國家或袖手旁觀。

美國多家媒體報導，坎特今天被交易到火箭，但火箭隨即放棄他，他將成為自由球員。

坎特隨後在推特發文意有所指，寫道「全世界將感到震驚…」

他8日曾推文說：「世人必須理解！我『並不』關心政治。我唯一關心的是人權、自由，以及為無發言權者發聲。大家應該捫心自問，儘管我們存在分歧，我們能做什麼一起讓這個世界變得更美好？」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110211

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