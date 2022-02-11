塞爾蒂克釋出施洛德和坎特等3人 火箭放棄坎特

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（中央社波士頓10日綜合外電報導）多家媒體今天報導，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克釋出後衛施洛德和中鋒坎特等3名球員，以交換休士頓火箭的塞伊斯，但火箭決定放棄坎特。

除了施洛德（Dennis Schroder），塞爾蒂克也釋出費南度（Bruno Fernando），以及原姓氏為坎特（Kanter）的「自由」（Enes Freedom）。不過火箭立即放棄了坎特。

這項交易在NBA於美東時間下午3時（台灣時間11日清晨4時）的截止時間完成。

29歲的塞伊斯（Daniel Theis）剛加入NBA時首先效力塞爾蒂克，之後在去年3月被交易至芝加哥公牛。這次交易讓塞伊斯又重回塞爾蒂克。

28歲的施洛德本季出賽49場比賽（25場先發），場均14.4分、4.2助攻和3.3籃板。塞爾蒂克去年8月與他簽下1年合約。

塞伊斯本季出賽26場比賽（21場先發），場均8.4分和5.0籃板。他去年8月與火箭簽下4年3600萬美元合約，但他上場機會不多。

29歲的坎特在第2度效力塞爾蒂克期間，本季出賽35場比賽（1場先發），場均3.7分和4.6籃板。

施洛德和費南度合約即將到期。

ESPN報導，這項球員交易火箭僅花了10分鐘就決定放棄坎特。坎特將成為自由球員，尋求在本賽季剩下時間與其他球隊合作。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1110211