霍華德備戰首秀 喊「把我的一切獻給你們」[影]

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣籃壇史上最大咖洋將、「魔獸」霍華德19日將在桃園永豐雲豹主場國體大迎接在台灣職籃T1聯盟首秀，他今天在社群上分享健身影片，同時向球迷喊話，「把我的一切獻給你們」。

生涯8度入選NBA明星賽的頂級中鋒霍華德（Dwight Howard）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，近來成為外界焦點，而霍華德從10日深夜抵台後，隔日就隨即展開訓練，即使身為知名球星，依舊展現敬業態度。

距離在台灣職籃的首秀還有5天，霍華德今天在社群平台分享健身的訓練影片，還秀出結實的肌肉，他也自我勉勵，「記住，你的願景不是為了別人的眼光，而是為了讓你自己相信」。

霍華德的魅力也讓雲豹隊票房開出紅盤，包括19日主場國體大開幕戰在內，4場合計6萬張門票目前都已完售。

霍華德今天發文也再次提到「台灣」，他說：「台灣！我的目標是傳播愛，在場上場下成為超人，把我的一切獻給你們。如果你已經準備好要來看我上場比賽了。」（編輯：張芷瑄）1111114