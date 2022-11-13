T1霍華德效應 台中太陽接觸NBA湯瑪斯、史蒂芬生

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）「魔獸」霍華德加盟台灣職籃T1聯盟桃園雲豹隊後，外界關切還有哪些美國職籃NBA球星有機會來台秀身手，台中太陽總經理汪蔚傑今天透露，已和湯瑪斯、史蒂芬生接觸。

台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）披上桃園雲豹戰袍，19日將迎接來台首秀，台南台鋼獵鷹教頭劉孟竹也透露，球隊有與「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）接觸，且積極爭取中。

太陽今天作客天母體育館，出戰台灣啤酒英熊，汪蔚傑賽前接受媒體聯訪時主動分享球隊補強策略，已接觸湯瑪斯（Isaiah Thomas）、史蒂芬生（Lance Stephenson），他強調，「真的是正在談」。

汪蔚傑透露，在「魔獸」霍華德加盟雲豹消息之前，已經與湯瑪斯在談，「湯瑪斯來台灣，場均30、40分功力應該還是有的，但他一直想回NBA，那邊的錢和聲量比較大，但我的確有報價」。

汪蔚傑指出，以隊形而言，4號位「甜瓜」較不適合太陽隊，球隊較需要後場戰力，「史蒂芬生、湯瑪斯是適合我們」。

談到「魔獸」霍華德掀起的旋風，汪蔚傑認為，「魔獸」提升台灣和T1聯盟的能見度，未來有機會吸引更多NBA球員來台打球。

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33歲的後衛湯瑪斯儘管身高僅175公分，導致他在2011年投入選秀會時，成為該年最後一名被唱名的選手，不過靠著優異的進攻手段以及短時間大量得分的爆發力，曾在NBA占有一席之地，甚至兩度入選明星賽，被認為是NBA史上得分爆發力最強的「矮腳虎」之一。

32歲的後衛史蒂芬生，在2010年選秀於第2輪第40順位被印第安納溜馬選中，儘管生涯前兩個賽季並沒有太多發揮空間，但球風全能的他，在職業生涯的第3個賽季後就在溜馬取得先發地位，後來效力的幾支球隊發揮空間不如在溜馬時期，個人數據逐年下滑，成為聯盟浪人，還在2019年宣布轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA），直到2021年才重返NBA舞台。（編輯：陳政偉）1111113