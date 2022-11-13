霍華德拍宣傳照灌籃秀肌肉 19日T1初登場

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美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，球團13日安排霍華德拍形象宣傳照，而他也主動發想動作，其中一張飛身灌籃照，展現手部肌肉。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，19日將在主場亮相，球團今天安排霍華德拍形象宣傳照，而他也主動發想動作，其中一張飛身灌籃照，展現手部肌肉。

台灣籃壇史上最大咖洋將、「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟雲豹隊消息一出後，也讓所屬的台灣職籃T1聯盟話題性大增，而霍華德10日抵台後，展現敬業精神，隔日即投入訓練，昨天出席加盟記者會，今天在球隊安排下，前往攝影棚拍攝形象宣傳照。

美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德13日在T1聯盟桃園永豐雲豹安排下，拍攝形象宣傳照，霍華德也相當關注球隊賽事，趁著拍攝空檔觀看比賽，隔空為隊友加油。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年11月13日

雲豹球團今天發布新聞稿表示，儘管霍華德行程滿檔，但心情依舊相當興奮，而在美國職籃NBA征戰多年，霍華德對於拍攝宣傳照並不陌生，還特別換上金黃色球鞋，搭配球隊配色，展現專業態度。

霍華德19日將在雲豹主場國體大展開來台首秀，對手為新北中信特攻，雲豹球團今天提前曝光霍華德身穿雲豹12號球衣的畫面，同時提到霍華德過程中主動發想許多動作，其中一張飛身灌籃照，正是出自於他的靈感。

霍華德拍攝宣傳照過程也露出帥氣笑容，展現手臂肌肉，不時與工作人員互動，讓攝影棚歡笑連連。

雲豹隊今天作客嘉藥紹宗體育館出戰台南台鋼獵鷹，儘管還未在正式比賽與隊友合體，霍華德也持續關注雲豹隊的賽事，趁著下午拍攝空檔觀看比賽，隔空為隊友加油。（編輯：陳政偉）1111113