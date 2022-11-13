台鋼獵鷹接觸「甜瓜」安東尼 劉孟竹：積極爭取中

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德來台加盟T1桃園雲豹，台南台鋼獵鷹教頭劉孟竹今天透露，球隊有與另名球星「甜瓜」安東尼接觸，且積極爭取中。

T1聯盟桃園永豐雲豹迎來台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），近日在台灣刮起旋風，近期傳出有NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）也機會登台，加盟台灣職籃球隊，引發討論。

獵鷹今天在主場嘉藥紹宗體育館迎戰雲豹隊，談到球隊是否有規劃延攬大咖球星，劉孟竹賽前接受媒體聯訪時透露：「我們有在接觸安東尼，且會長（謝裕民）積極爭取中，他覺得對台灣籃球好的，可以被國際上看到、對台鋼獵鷹好的，他都願意做。」

38歲安東尼擔任前鋒，生涯曾10度入選NBA全明星賽、1次得分王，曾為美國隊拿下3屆奧運金牌，NBA生涯曾效力丹佛金塊、紐約尼克、奧克拉荷馬城雷霆、休士頓火箭、波特蘭拓荒者與洛杉磯湖人，生涯場均22.5分，6.2籃板、2.7助攻。

對於「魔獸」霍華德加入雲豹隊，劉孟竹認為，對於雲豹隊戰力絕對有很大幫助，也會幫助雲豹隊吸引滿場觀眾，他坦言：「魔獸能來，自己也滿興奮的，台灣籃壇能有這樣等級的球員，也讓國際看到台灣籃球。」

劉孟竹不僅執掌獵鷹兵符，過去也曾擔任球評，談到對「魔獸」霍華德印象，劉孟竹表示，過去霍華德在湖人隊時，隊友有太多得分能力強的球員，霍華德基本上扮演苦工型的角色，給予隊友更多禁區防守的協助。

劉孟竹表示，霍華德來到雲豹後，可能需要幫助球隊增加勝場數，持球時間、進攻籃框機會可能會增加，屆時會再觀察與其他球隊交手狀況，調整對戰防守策略。（編輯：李亨山）1111113