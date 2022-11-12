霍華德加盟桃園永豐雲豹 秀中文喊：園力豹發

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（中央社記者龍柏安台北12日電）生涯8度入選NBA美國職籃明星賽的球星霍華德，今天出席T1聯盟桃園永豐雲豹的加盟記者會，他一出場就用中文向大家問候「你好嗎」，也喊出球團本季口號「園力豹發」。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，今年迎來台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard），他人未到先轟動，球團在11月10日中午12時開賣4場主場、共計6萬張門票，短短10分鐘內就銷售一空，也讓大家見識到這名超級球星的人氣與吸票能力。

霍華德10日深夜抵台，昨天上午就已出席球隊訓練，從球隊社群媒體PO出的影片可看出，職司中鋒的霍華德就連三分線也有不錯手感，在底線連續命中3顆三分球，也讓大家見識到他攻擊火力的另一面。

雲豹今天在台北喜來登飯店替霍華德舉辦盛大加盟記者會，他出場時先用中文和大家問好，接著也表達心情非常興奮，迫不及待想成為雲豹一份子。

個性活潑的霍華德，對於中文也展現濃厚興趣，主持人教他球團本季口號：「園力豹發」。他有樣學樣跟著念，也讓現場笑聲不斷。

有趣的是，球團準備了3個中文譯名，包括霍華、霍華德以及哈沃德，讓霍華德自己聽過中文發音後做出選擇，最後他選擇了霍華德，而且堅定表達「不換」，大聲喊出自己的中文譯名。

此外，球團也幫霍華德準備了一份小禮物，一對用毛筆寫下的小春聯，上面分別是「園力豹發、魔獸降臨」。他聽完字面意思後，高興地選擇留下「魔獸降臨」。（編輯：屈享平）1111112