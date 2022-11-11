魔獸霍華德搭機來台 熱情打招呼展現球星親和力

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（中央社記者吳睿騏桃園機場10日電）前NBA球星「魔獸」霍華德將加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，他今晚搭機來台，吸引大批球迷到桃園機場接機，他一下機就跟拍攝記者親切地打招呼，更熱情地與球迷互動。

霍華德（Dwight Howard）所搭乘華航CI-163班機在晚間10時22分抵達桃園國際機場，雖然經過長程飛行，但他仍然親切地向採訪記者揮手致意並說Hello，隨即由4名華航地勤人員引領入境通關。

身高208公分的霍華德行走時，幾乎要碰到入境長廊的天花板，遇到指示牌時還必須低頭閃過，他更俏皮地以手撫胸口表示虛驚一場，讓領路的空姐都忍不住笑出來，沿途許多旅客、海關人員及檢疫人員都頻頻向他打招呼，霍華德也都熱情予以回應。

霍華德在通過證照查驗台後，還親切地與4名華航空姐合照，讓一旁民眾羨慕不已，看到有人在直播時，還會俏皮上前入鏡，親和力十足，而他在等待領取行李時，也隨和地與旅客合照甚至簽名，更開心地觀看有關自己抵台的直播新聞。

霍華德在走進入境大廳時，現場等待已久的數百名球迷更是驚聲尖叫，興奮的他立即趨前與球迷擊掌，看到小朋友也會熱情地上前打招呼並在籃球上簽名，還有球迷拿出珍藏已久的裱框球衣給霍華德簽名，場面相當熱鬧。

霍華德在入境大廳停留一段時間，大方接受球迷拍照、攝影，隨後在球隊的安排下搭車離去。

霍華德過去曾2度來台，他不但平易近人且風趣幽默，在台擁有廣大粉絲，球團日前曾透過聲明稿強調，霍華德將於11月19日主場開幕戰、迎戰新北中信特攻之戰中首度登場亮相，主場門票於10日中午12時正式開賣，球隊釋出4場主場、共計6萬張門票，在開賣後短短10分鐘就全部銷售一空。（編輯：楊昭彥）1111111