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「魔獸」霍華德來台加盟 大股東雲豹能源股價2天漲13%

2022/11/9 12:00（11/9 13:04 更新）
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NBA球星「魔獸」霍華德（圖）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，讓大股東雲豹能源興櫃股價大漲。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
NBA球星「魔獸」霍華德（圖）加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，讓大股東雲豹能源興櫃股價大漲。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
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（中央社記者張建中新竹9日電）美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德確定加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，震撼國內籃壇，連帶激勵永豐雲豹大股東雲豹能源興櫃股價連2個交易日共上漲13.37%。

T1聯盟桃園永豐雲豹8日宣布，簽下曾隨洛杉磯湖人拿過NBA總冠軍的霍華德

霍華德（Dwight Howard）小檔案

  • 生日：1985年12月8日
  • 身高：208公分
  • 體重：120公斤
  • 綽號：魔獸
  • NBA生涯球隊：2004年NBA選秀狀元，曾效力魔術、湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師、76人等隊
  • NBA生涯平均數據：上場31.8分鐘、15.7得分、11.8籃板、1.3助攻，投籃命中率58.7％、三分球命中率21.4%
  • 功績：2008年助美國隊奪下奧運籃球男子組金牌，8度入選NBA明星賽、3度獲得NBA年度最佳防守球員，2020年隨湖人奪下NBA生涯首冠
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（Dwight Howard），球團預計在11月12日舉辦加盟記者會。

霍華德將是台灣籃壇史上最大咖的洋將，來台首秀預計於11月19日在主場國立體大體育館迎戰新北中信特攻。

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霍華德將加盟的消息，引起球迷熱烈討論，帶動雲豹門票銷售長紅，並激勵大股東雲豹能源興櫃股價連日大漲，自64.3元起漲，今天盤中一度達72.9元，2個交易日共上揚8.6元，漲幅達13.37%。

雲豹能源本業以太陽能、儲能及水處理等業務為主，今年受惠模組設備出貨量增加，累計前9月營收達新台幣41.22億元，較去年同期增加1073.09%，但受轉投資天力離岸風電股價波動，認列業外評價損失影響，上半年歸屬母公司淨利285萬元，每股純益0.03元。（編輯：張均懋）1111109

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