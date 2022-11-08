霍華德推估年薪破百萬美元 人還未到票先賣翻

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北8日電）前美國職籃NBA球星「魔獸」霍華德確定加盟T1聯盟桃園永豐雲豹，外傳年薪上看百萬美元，超過聯盟規定的月薪2萬美元上限，聯盟則拿出規章解釋，只要通報聯盟經審議通過就可簽約。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天上午公布重磅消息，曾隨洛杉磯湖人拿過NBA總冠軍的霍華德（Dwight Howard），將在本週六（12日）來台出席簽約記者會，球團在聲明中提到，他的在台首秀將是11月19日在主場國立體大體育館迎戰新北中信特攻。

霍華德加盟雲豹的「薪情」肯定不差，外界推估年薪至少不低於100萬美元（約新台幣3200萬元），但這已超過聯盟規定的每人2萬美元（約新台幣64萬元）的洋將月薪上限。

不過聯盟表示，依照官網公布的T1規章第15條球隊及球員薪資規範，當中第4款有一項但書，如有不符合薪資規定之球員，球團須主動通報聯盟經審議通過方可簽約。

聯盟表示，雲豹已在昨天主動通報，聯盟也認為霍華德加盟無論對比賽精彩度，或話題性都有正面幫助，因此理事會也放行通過，霍華德的加盟沒有問題。

雖然人還未到台灣，不過霍華德已展現他強大「吸票」功力，T1聯盟透露，雲豹主場開幕戰門票將在11月10日中午開賣，不過接下來的客場包括11月27日出戰台中太陽，以及12月4日出戰高雄全家海神，門票銷售都開出長紅。

此外，12月17日雲豹踢館特攻，僅剩最後3樓線人席，而12月24日出戰台南台鋼獵鷹的門票也即將售罄。（編輯：張雅淨）1111108