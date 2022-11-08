霍華德本週亮相T1桃園雲豹加盟記者會 喊期待來台灣想念球迷[影]
2022/11/8 10:57（11/8 13:53 更新）
圖為霍華德（前右）2013年在台北出席NBA台北賽賽前派對，與球迷面對面近距離接觸。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北8日電）前NBA球星「魔獸」霍華德今天透過影片宣布，他將加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹，他除表達興奮之情，也強調這是他第3度來台，很想念粉絲也很期待台灣美食。
台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，今天上午球團發布聲明，宣布前NBA選秀狀元霍華德
（Dwight Howard）將來台加盟，他的生涯場均15.7分、11.8籃板、1.3次助攻。12日也將舉辦盛大簽約記者會，預計在19日主場開幕戰正式亮相。
霍華德（Dwight Howard）小檔案
- 生日：1985年12月8日
- 身高：208公分
- 體重：120公斤
- 綽號：魔獸
- NBA生涯球隊：2004年NBA選秀狀元，曾效力魔術、湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師、76人等隊
- NBA生涯平均數據：上場31.8分鐘、15.7得分、11.8籃板、1.3助攻，投籃命中率58.7％、三分球命中率21.4%
- 功績：2008年助美國隊奪下奧運籃球男子組金牌，8度入選NBA明星賽、3度獲得NBA年度最佳防守球員，2020年隨湖人奪下NBA生涯首冠
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球團今天也公布霍華德在美國的自拍影片，在影片中霍華德除表達加盟的興奮之情，也透露這是他第3度來台，除了想念台灣的球迷也很期待台灣美食，他將會幫助桃園市拿下總冠軍，也喊話要球迷動起來，和大家相約一起桃園見。
雲豹總經理蘇翊傑在球團聲明中指出，會邀請霍華德加盟的主因，就是要把雲豹打造成台灣禁區最強球隊，另一方面，「更希望能幫助國內籃球水準往上提升，注入更強的熱情及共同創造更好的環境。」
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蘇翊傑表示，霍華德加盟後，將與上一季T1聯盟阻攻王戴維斯（Deyonta Davis）組成最強禁區雙塔，也期待他能夠將經驗、觀念與技術，傳授給隊上年輕球員，並幫助球隊奪得今年總冠軍。
目前球團還未公布霍華德抵台航班等相關細節，僅透露他本週抵台後，會與球隊進行訓練與調整，暫時不會隨隊南征參與客場賽事，直到19日下午4時主場開幕戰，才會正式上場亮相。（編輯：張芷瑄）1111108
NBA「魔獸」霍華德（前左）2013年在台北出席NBA國際系列賽台北站球僮選拔活動，親切的向球迷問候。（中央社檔案照片）
T1聯盟桃園永豐雲豹8日宣布，已正式邀請前NBA球星「魔獸」霍華德抵台效力。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
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