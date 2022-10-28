T1雲豹總經理蘇翊傑宣告復出 預計11/19登場

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（中央社記者龍柏安台北28日電）T1桃園雲豹總經理蘇翊傑今天鬆口，今年賽季他宣告復出。他笑說，3年來一直有人勸他重披戰袍，會決定重返球場的關鍵，「我們的球員需要有經驗的球員去帶」。

台灣運彩xT1聯盟全新賽季明天開打，將由新北中信特攻在主場迎戰高雄全家海神，而上季名列第5的桃園雲豹則趕在季前宣布，球隊總經理蘇翊傑將再次以球員身分重返球場，預計11月19日主場開幕就會登場。

蘇翊傑今天接受媒體訪問時透露，他已隨著球隊一起訓練3週，也甩掉3、4公斤。他搞笑地說，目前的體能狀況若全力衝刺，「大概只能打1節半，現在的狀況大概只有全盛時期的3成吧」。

雲豹屬於年輕球隊，蘇翊傑強調，球員的養成需要時間，也需要有人在關鍵的時刻帶領球隊贏球，「另一方面，無論是訓練時示範動作，還是細節的執行、討論，還是要有人做給他們看比較快」。

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蘇翊傑是雲豹總經理，他表示，目前職位不會改變，老闆對於他的決定很支持，也能理解，他承認，最初原打算透過交易，換來可以帶領球隊的老將，很可惜球團設想的人選沒能完成交易，「我的目的是希望球隊好」。

蘇翊傑表示，其實復出的念頭，早在跨聯盟籃球邀請賽前就在醞釀，也逐步跟著球隊訓練、恢復體能。他說：「我已經3年沒有比賽了，現在球場的感覺還是有些生澀。」（編輯：管中維）1111028