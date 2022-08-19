前NBA狀元班尼特加盟攻城獅 盼帶領球隊爭冠

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（中央社記者龍柏安台北19日電）PLG新竹街口攻城獅今天宣布，前NBA選秀狀元班尼特正式加盟，新球季3名洋將人選全部出爐，新同學班尼特也透過官方聲明強調，希望能帶領球隊爭取總冠軍。

來自加拿大的班尼特（Anthony Bennett），是NBA美國職籃2013年選秀會的選秀狀元，上季他替P. LEAGUE+聯盟的高雄鋼鐵人出賽13場，繳出場均25.2分14籃板1.3抄截優異成績。

值得一提的是，上季獲選聯盟最佳洋將的辛巴（Sim Bhullar），和班尼特是從小相識，雙方老家車程甚至只要5分鐘，兩人的好交情也是促成班尼特加盟的另一項主因。

班尼特透露，上一次和辛巴聯手已是7年的往事，他強調：「能和從小一起長大的兄弟在職業賽場上奮鬥，令我更期待新球季，我們倆一定能合作無間並且傳遞更多正能量給全隊。」

對於新東家的主場，班尼特認為攻城獅主場氛圍令他印象深刻，「除了有很高級的硬體設備，獅紫軍們的投入程度真的很瘋狂。」

新賽季攻城獅洋將除辛巴、班尼特之外，還有「新台灣人」阿提諾（William Artino），總教練林冠綸認為，班尼特的加入，功能性將可和辛巴與阿提諾互補，攻城獅的禁區優勢將難以撼動。

對於新賽季，班尼特表示，他希望和辛巴聯手，讓球隊每天都能持續進步，並率領球隊挑戰隊史第1座總冠軍。（編輯：陳政偉）1110819