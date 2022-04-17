PLG辛巴狂飆50分寫紀錄 攻城獅延長賽力退國王

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）P. LEAGUE+ 新竹街口攻城獅洋將辛巴今天繳出聯盟新高50分，外加32籃板，率隊在延長賽以123比116力退新北國王，收下6連勝，距離聯盟龍頭國王僅剩0.5場勝差。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 今天兩地開打，新北國王在主場新莊體育館出戰新竹街口攻城獅，以單洋將應戰，而攻城獅洋將布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）則迎來首秀。

攻城獅洋將辛巴（Sim Bhullar）上半場在禁區逞威，上9投全中，攻下25分，表現火燙；國王則靠著上半場下起三分雨，12記三分球，楊敬敏就包辦4顆，幫助國王前2節結束以64比58占上風。

國王第3節最多領先18分，但攻城獅展開追分，第4節靠著辛巴肆虐禁區，一度幫助球隊以109比108反超，國王洋將里金斯（DeAndre Liggins）隨後飆進三分球、再度要回領先，而高國豪關鍵時刻兩罰全進，將戰局逼進延長賽。

辛巴延長賽繼續發威，反觀國王僅靠著李愷諺、楊敬敏攻下5分，最終攻城獅就以7分差搶下勝利，將連勝場次推進至第6場。

辛巴此役拿下聯盟單場新高50分，另有32籃板、5助攻，為攻城獅逆轉勝的關鍵功臣，洋將布魯斯巫獅首秀繳出12分、6籃板。國王的楊敬敏攻下全隊最高35分，抓下6籃板、送出2助攻，可惜無功而返。

另一場在高雄市鳳山體育館賽事，鋼鐵人昨天輸球後確定無緣季後賽，今天在主場迎戰富邦勇士，周儀翔此役輪休。

富邦勇士39歲林志傑斬獲勇士全隊最高23分，外加9籃板、4助攻，洋將塞瑟夫（Ihor Zaytsev）繳出18分、13籃板，幫助勇士最終以109比87帶走勝利。

鋼鐵人陣中雖有5名球員得分雙位數，其中呂政儒、洋將班尼特（Anthony Bennett）各得21分、20分，但團隊決勝節進攻當機，單節僅得5分，追平聯盟新低紀錄，也種下敗因。（編輯：方沛清）1110417