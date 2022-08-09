攻城獅網羅SBL年度第一隊球員 姜廣謙挑戰職籃

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+新竹街口攻城獅今天宣布，網羅上季榮獲SBL年度第一隊、年度進步獎的璞園後衛姜廣謙，而姜廣謙希望能以郭少傑為榜樣，並繳出好成績。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）高雄鋼鐵人上季找來前美國職籃NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）助陣，球團今天在臉書公告不與洋將班尼特續約的消息；而攻城獅則透過新聞稿宣布本土戰力補強計畫。

攻城獅球團表示，姜廣謙上賽季效力於SBL超級籃球聯賽桃園璞園建築，並榮獲SBL年度第一隊、年度進步獎，場均得分10.7分、2籃板、2助攻，出賽30場共18場得分上雙，展現優異得分能力，新賽季將披上攻城獅2號戰袍。

新球季挑戰職籃舞台，姜廣謙表示：「看到去年母隊的球員都陸續加入領航猿，我也渴望能到職業舞台闖一闖。」

姜廣謙在成為攻城獅一員後，雖然還未與隊內球員熟識，但他說：「特別欣賞傑哥（郭少傑）的打球態度，他是一個很自律的球員，且在轉隊後打出自己的身價，我希望能以他為榜樣，以自律的態度打出好成績。」

談到姜廣謙，總教練林冠綸肯定姜廣謙是有潛力且值得培養的球員，他表示：「在堅恩（陳堅恩）退休後，我們需要本土球員多承擔外圍投射的責任，相信他可以適時填補堅恩的空缺。」

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另外，T1聯盟台中葳格太陽去年總冠軍戰失利，新賽季將捲土重來，球團今天發布新聞稿宣布，與上季擔任首席助理教練的西班牙籍教練賈西亞續約。

賈西亞日前已經抵台並完成隔離，本週將加入球隊訓練，談到與太陽隊續約，他說：「我很喜歡太陽隊的氛圍，我相信這對我來說是一次很棒的機會，今年回來我想要完成上季那個尚未完成的任務，把上一季沒拿到的冠軍金盃帶回台中。」（編輯：張芷瑄）1110809