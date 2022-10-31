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「特案外籍生」白薩 加盟T1台中太陽

2022/10/31 17:15（10/31 17:59 更新）
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台灣職籃T1聯盟拍板蒙古籍後衛白薩為「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制，台中太陽隊31日宣布白薩加盟，未來有助提升球隊後場戰力。（台中太陽提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月31日
台灣職籃T1聯盟拍板蒙古籍後衛白薩為「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制，台中太陽隊31日宣布白薩加盟，未來有助提升球隊後場戰力。（台中太陽提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年10月31日
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（中央社記者黃巧雯台北31日電）台灣職籃T1聯盟拍板蒙古籍後衛白薩為「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制。台中太陽隊今天宣布，昨天剛過25歲生日的白薩加盟，未來有助提升球隊後場戰力。

T1聯盟原有意在第2季新增外籍生球員制度，但考量外籍生球員將影響本土球員上場時間，後來喊卡，但因太陽隊已與白薩談約，聯盟日前召開常務理事會決議，為保障白薩與太陽球團權益，加上法律不溯及既往的原則，因此認定白薩為「特案外籍生」，上場時間不受外籍球員限制。

太陽隊今天透過新聞稿發布後衛白薩加盟的消息，總經理汪蔚傑表示，「經過了熱身賽與交流賽的幾場賽事，白薩不僅球技深受球團肯定，平時練球的態度與拚搏的精神，更是完美契合太陽的剽悍球風。」

白薩熱身賽對台南台鋼獵鷹一役，曾單場攻下18分、3籃板、7助攻，新任太陽隊教頭克里斯（Chris Gavina）也讚賞白薩的表現與態度，他認為，白薩先前熱身賽的表現，完全無法想像是一名首次踏上職業舞台的新人。

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上季太陽隊主控「丁丁」丁聖儒因服兵役，將缺席本季前段賽事，汪蔚傑指出，球團給予白薩的任務與壓力也不在話下，但他相信以白薩的抗壓性與心理素質，一定能夠勝任球隊交付的工作。

球團表示，過去在大專籃球聯賽（UBA）時期，來自蒙古的白薩可說是無人能擋，第一步啟動速度極快的他，一有機會就上演挑戰人體極限的華麗上籃，完美展現出不服輸的強硬球風，在經過跨聯盟交流賽與熱身賽的洗禮後，不僅證明自己站穩職業的能力，更將成為太陽今年的主要戰力指標之一。（編輯：張雅淨）1111031

白薩
白薩身分認定 T1聯盟：特案外籍生不受限制
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