NBA「魔獸」霍華德將加盟T1桃園雲豹 台灣籃壇史上最大咖洋將

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（中央社記者龍柏安台北8日電）T1聯盟桃園永豐雲豹今天上午宣布，已正式邀請前NBA球星「魔獸」霍華德抵台效力，球團預計在11月12日（週六）舉辦加盟記者會，這將是台灣籃壇史上最大咖的洋將。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹近來動作不斷，除日前宣布球隊總經理蘇翊傑將復出兼任球員，如今又透露將找來前NBA巨星霍華德（Dwight Howard）加盟球隊，成為台灣籃壇震撼的消息。

現年36歲的霍華德，是2004年NBA選秀狀元，當時被奧蘭多魔術隊相中，身高208公分的他，曾8度入選NBA明星賽，5度入選NBA年度第一隊成員，2020年他隨洛杉磯湖人隊摘下NBA生涯首冠。

在台灣籃壇史上，過去最大咖的洋將有現效力P. LEAGUE+聯盟新竹街口攻城獅的前NBA選秀狀元班尼特（Anthony Bennett）以及NBA探花郎梅奧（O.J. Mayo）等人，不過霍華德無論是在NBA資歷，還是在NBA的成就都優於前2人。

事實上，雲豹與霍華德接觸已有一段時間，據了解，雙方洽談過程相當融洽，雲豹除展現足夠的誠意與條件，也一直積極促成雙方合作，如今終於有確定的好消息，球團也安排本週六舉行加盟記者會，一般預料，霍華德很有可能會選在11月19日雲豹主場開幕戰中亮相。（編輯：戴光育）1111108

霍華德（Dwight Howard）小檔案 生日：1985年12月8日

身高：208公分

體重：120公斤

綽號：魔獸

NBA生涯球隊：2004年NBA選秀狀元，曾效力魔術、湖人、火箭、老鷹、黃蜂、巫師、76人等隊

NBA生涯平均數據：上場31.8分鐘、15.7得分、11.8籃板、1.3助攻，投籃命中率58.7％、三分球命中率21.4%

功績：2008年助美國隊奪下奧運籃球男子組金牌，8度入選NBA明星賽、3度獲得NBA年度最佳防守球員，2020年隨湖人奪下NBA生涯首冠

NBA休士頓火箭隊與印第安納溜馬隊2013年在台北舉行熱身賽，火箭球員霍華德（左）遭溜馬球員希伯特（Roy Hibbert）（右）貼身防守。中央社記者裴禛 102年10月13日

霍華德（前）2013年8月在台北出席NBA國際系列賽台北站球僮選拔活動，親自示範球僮該做的清潔工作。中央社記者孫仲達攝 102年8月19日