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霍華德馬不停蹄開訓 展現敬業精神

2022/11/11 12:27
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（中央社記者龍柏安台北11日電）台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德昨晚才搭機抵台，今天就已經和球隊會合訓練，T1桃園永豐雲豹總經理蘇翊傑說：「霍華德都這麼敬業，其他洋將訓練投入大概是過去200%。」

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹簽下生涯共8度入選NBA美國職籃明星賽的超級球星霍華德（Dwight Howard），明天將舉行盛大加盟記者會，這名208公分的長人昨晚搭機抵台，在機場也展現親和力，簽名、合照與直播樣樣來。

沒想到霍華德深夜才抵台，今天就開始隨隊進行訓練，蘇翊傑透露，霍華德還在班機上，就已和他聯繫，表示需要一名防護按摩師，且今天上午就會配合團隊訓練。

日前曾宣布復出的蘇翊傑，除擔任球隊總經理，同時也兼具球員身分，今天他與霍華德一併出席球隊訓練，他也透露，霍華德私底下個性雖好，但在球場上卻非常嚴肅，也會和本土球員溝通，傳授一些球場上的經驗。

其他洋將看到這麼大牌的洋將態度都這麼敬業，紛紛都繃緊神經，蘇翊傑也開玩笑說：「其他洋將訓練的投入程度，大概是過去的200%。」

蘇翊傑還說，明天下午雲豹將召開霍華德簽約記者會：「霍華德特別交代，記者會結束後，他還要參與球隊的練球。」

對於外界好奇，霍華德在台究竟住在哪裡，蘇翊傑則表示，霍華德來台前就已表達不愛住在飯店，因此希望球隊安排他住在一般公寓，球團也配合他的喜好，找了間環境舒適的房子讓他先住。（編輯：張芷瑄）1111111

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