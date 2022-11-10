「魔獸」霍華德超級吸票機 4主場6萬張門票銷售一空

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（中央社記者龍柏安台北10日電）生涯8度入選NBA明星賽的超級球星霍華德，人還未到已展現強大「吸票」功力，T1聯盟桃園永豐雲豹今天中午12時開放主場門票預售，短短10分鐘內，6萬張門票全部銷售一空。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹日前宣布 霍華德 （Dwight Howard）確定加盟，這也成為台灣籃壇近日最火燙消息，球團昨天也宣布他預計今晚10時45分將飛抵台灣桃園機場，週六（12日）下午舉行加盟記者會。

霍華德過去2度來台，他不但平易近人，且風趣幽默，在台擁有廣大粉絲，球團日前曾透過聲明稿強調，霍華德將於11月19日主場開幕戰、迎戰新北中信特攻之戰中首度登場亮相，主場門票則於今天中午12時正式開賣。

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沒想到球隊釋出4場主場、共計6萬張門票，在開賣後短短10分鐘就全部銷售一空，球團則再加碼推出「特種S區場邊席」，讓球迷有機會擁有最佳視野，還能近距離觀賞霍華德在球場上「超人」般的身手，至於票價與相關細節，球團則表示將於加盟記者會上宣布。

桃園永豐雲豹本季主場設置於國立體大綜合體育館的「漢堡館」，球團也希望將主場打造成親子遊樂園盛會，未來將在場內常態設置摩天輪、旋轉木馬等巨型「 KID ZONE設施」、「包廂Buffet餐區」，邀請球迷一邊看球，一邊玩樂。（編輯：張芷瑄）1111110