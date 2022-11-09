NBA「魔獸」霍華德10日晚間飛抵桃園 加盟記者會12日舉行

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（中央社記者龍柏安台北9日電）生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的球星「魔獸」霍華德，日前宣布加盟台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹，球團今天公布，這名台灣籃壇史上最大咖洋將，將於明晚10時45分飛抵桃園機場。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹昨天宣布，將在本週六（12日）舉行霍華德（Dwight Howard）簽約加盟記者會，訊息一出震撼全台，也成為台灣體壇近日最夯的消息。

霍華德確定加盟前球團保密到家，今天雲豹主動公布霍華德來台資訊，球團發布新聞稿指出，這名史上最大咖洋將確定加盟後，已在台灣籃壇掀起超高討論度，而他所搭乘班機預計明天晚間10時45分抵達桃園國際機場，與熱情台灣球迷相見。

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雲豹宣布簽下霍華德後，霍華德也在個人社群網站上分享先前來台的影像紀錄，並表達對於來台打球的興奮之情，已迫不及待加入球隊。而他的首秀，球團預告將在19日下午4時30分於國立體大體育館的主場開幕戰亮相。

霍華德雖還未抵台，就已展現強大的個人魅力與「吸票」能力，T1聯盟昨天發布新聞稿指出，雲豹客場的門票銷售長紅，而雲豹主場開幕戰的門票預計明天中午正式開賣。（編輯：張雅淨）1111109