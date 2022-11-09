更多編輯台推薦新聞：
邊開Uber邊競選 25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員
國際

邊開Uber邊競選 25歲非裔當選美國首位Z世代眾議員

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄
生活

宜蘭西帽山年雨量破萬 創台灣紀錄

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人
娛樂

韋禮安THE FIRST TAKE演唱「如果可以」台灣歌手受邀第一人

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看
生活

11/7起確診者7+n、接觸者免居家隔離 防疫新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

NBA「魔獸」霍華德10日晚間飛抵桃園 加盟記者會12日舉行

2022/11/9 18:43（11/9 18:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA球星「魔獸」霍華德將於10日晚間10時45分飛抵桃園機場。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
NBA球星「魔獸」霍華德將於10日晚間10時45分飛抵桃園機場。（圖取自instagram.com/dwighthoward）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北9日電）生涯8度入選美國職籃NBA明星賽的球星「魔獸」霍華德，日前宣布加盟台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹，球團今天公布，這名台灣籃壇史上最大咖洋將，將於明晚10時45分飛抵桃園機場。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹昨天宣布，將在本週六（12日）舉行霍華德（Dwight Howard）簽約加盟記者會，訊息一出震撼全台，也成為台灣體壇近日最夯的消息。

霍華德確定加盟前球團保密到家，今天雲豹主動公布霍華德來台資訊，球團發布新聞稿指出，這名史上最大咖洋將確定加盟後，已在台灣籃壇掀起超高討論度，而他所搭乘班機預計明天晚間10時45分抵達桃園國際機場，與熱情台灣球迷相見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雲豹宣布簽下霍華德後，霍華德也在個人社群網站上分享先前來台的影像紀錄，並表達對於來台打球的興奮之情，已迫不及待加入球隊。而他的首秀，球團預告將在19日下午4時30分於國立體大體育館的主場開幕戰亮相。

霍華德雖還未抵台，就已展現強大的個人魅力與「吸票」能力，T1聯盟昨天發布新聞稿指出，雲豹客場的門票銷售長紅，而雲豹主場開幕戰的門票預計明天中午正式開賣。（編輯：張雅淨）1111109

延伸閱讀
「魔獸」霍華德來台加盟 大股東雲豹能源股價2天漲13%霍華德推估年薪破百萬美元 人還未到票先賣翻NBA「魔獸」霍華德將加盟T1桃園雲豹 台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德本週亮相T1桃園雲豹加盟記者會 喊期待來台灣想念球迷
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族