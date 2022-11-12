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霍華德來台後吃過鹹酥雞 台灣小吃最愛大腸麵線

2022/11/12 15:00
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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣籃壇史上最大咖洋將、「魔獸」霍華德今天出席T1聯盟桃園永豐雲豹加盟記者會，他說來台後已經吃過台灣炸雞（鹹酥雞），現場也準備了3種台灣小吃，他最愛的是大腸麵線。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹，今天在台北喜來登飯店舉辦霍華德（Dwight Howard）加盟記者會，他在接受主持人訪問時，透露已有出門買過麥當勞，還被眼尖球迷發現包圍，也直呼：「台灣球迷很瘋狂。」

主持人問霍華德是否有嘗試過台灣的食物，他說KFC很不錯，主持人回應他，是台灣食物，他才發現自己口誤，趕緊修正：「是TFC，台灣的炸雞（鹹酥雞）。」

球隊也貼心地幫霍華德準備3種台灣小吃，包括大腸麵線、肉圓及珍珠奶茶讓他品嚐，霍華德試過大腸麵線和肉圓後，搞笑地中英夾雜說：「霍華德Like（喜歡）」，至於珍珠奶茶，他說：「霍華德Love（愛）」。

不過當問到霍華德最喜歡的是哪個，他則又選擇了大腸麵線，並說：「霍華德Love（愛）。」（編輯：張芷瑄）1111112

霍華德
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