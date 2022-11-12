霍華德IG發文必貼台灣國旗 張建偉：讓世界看到台灣
2022/11/12 15:31（11/12 16:12 更新）
台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）12日出席T1聯盟桃園永豐雲豹的加盟記者會，拿起12號背號球衣，也喊出球團本季口號「園力豹發」。中央社記者鄭清元攝 111年11月12日
（中央社記者龍柏安台北12日電）T1桃園永豐雲豹執行長張建偉今天表示，霍華德自從確定加盟後，他在個人社群媒體Instagram的每一篇發文，都會貼上台灣的國旗，「他讓世界看到台灣，也讓大家認識雲豹」。
台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在台北喜來登飯店舉辦「魔獸」霍華德（Dwight Howard）加盟記者會，他不改活潑、愛秀的本色，在記者會上頻頻開口說中文，和大家見面的第一句話就是：「大家好。」
對於為何會選擇來台灣延續生涯，霍華德透露，這是他第3度來台，前2次到台灣，他感受到這片土地上的人們非常和善，也很親切，因此他非常喜歡台灣，也希望未來有機會能多出門走走，多多認識台灣。
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在記者會開始，雲豹執行長張建偉幽默地表示，上個賽季他們球場的球迷人數，恐怕還沒有今天記者會的人多，不過他也強調，球隊在去年倉促成立，第1年當然是先求有，接下來才能再求好。
張建偉說，為了邀請霍華德來台，球隊透過總經理蘇翊傑努力了整整3個月，終於敲定這名頂級球星降臨，他也笑說：「不知道大家有沒有發現，當霍華德確定加盟後，霍華德在IG上的每一篇發文，都有貼上台灣國旗，他讓世界看到台灣，也讓大家認識雲豹。」（編輯：張芷瑄）1111112
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