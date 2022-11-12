霍華德放話幫雲豹奪冠：來台灣是為了贏球 盼當年輕球員導師

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台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德（Dwight Howard），12日在T1聯盟桃園永豐雲豹加盟記者會上表示，他來台灣是為了贏球，所以面對訓練，他的態度是一絲不苟，且他的目標是帶領球隊拿下總冠軍。中央社記者鄭清元攝 111年11月12日

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（中央社記者龍柏安台北12日電）台灣籃壇史上最大咖洋將霍華德，今天在T1聯盟桃園永豐雲豹加盟記者會上霸氣表示，他來台灣是為了贏球，因此他不但要帶領球隊奪冠，也希望扮演導師，帶領年輕球員成長。

台灣運彩xT1聯盟桃園永豐雲豹今天在台北喜來登飯店辦加盟記者會，並讓生涯8度入選NBA美國職籃明星賽的超級球星霍華德（Dwight Howard），首度對外亮相。

霍華德前天深夜才飛抵台灣，昨天上午就已和球隊會合參與訓練，外界好奇，他對未來的新隊友有什麼看法，談到團隊的訓練與新隊友，他神色收斂不再搞笑，他說：「老實說，他們剛看到我似乎有些緊張。」

霍華德強調，他來到台灣，是為了贏球，而不是來這邊郊遊、玩樂，所以面對訓練他的態度是一絲不苟，且他的目標是拿下總冠軍。

而外界也好奇，這群新隊友當中，有沒有對誰印象深刻，他先說：「對所有人都很深刻。」不過隨後也點名，陣中波蘭國家隊中鋒拉佩塔（Adam Lapeta）很不錯，以及台灣本土後衛Smile（陳孝榕）。

接下來霍華德又恢復他活潑、搞笑本色，他說對陳孝榕印象特別深刻的原因之一，就是對方的英文名字叫Smile，接著他說：「過去我的暱稱也是Smile（笑容）。」

由於雲豹本土陣中多半都是年輕球員，霍華德也透露，他希望把自己過去的經驗傳授給台灣球員，無論是場上技術、心態，以及生活方面，都願意擔任雲豹年輕球員的導師。（編輯：張芷瑄）1111112