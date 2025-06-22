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首頁 / 社會

員警與國中生性交易 懲戒法院判降2級改敘

2025/6/22 11:46
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（中央社記者林長順台北22日電）原保一總隊葉姓男員警於113年間支援基隆市警察局期間，在交友軟體找14歲的國中男學生性交易，葉男事發後辭職。刑事部分，法院判刑1年、緩刑5年確定。懲戒法院判決葉男降2級改敘。可上訴。

判決指出，葉男原為警政署保安警察第一總隊警員，支援基隆市警察局期間，於民國113年3月19日透過交友軟體結識就讀國中的14歲少年，並於同年5月5日邀約少年性交易，翌日在葉男住處完成性交易，並給付新台幣2000元作為對價。

判決表示，少年將性交易一事告訴同學，同學轉告學校老師後，通報新北市政府社會局並報警處理，此事才曝光。葉男到案後坦承犯行，並與被害人父母達成和解，基隆地方法院判處葉男有期徒刑1年，緩刑5年。葉男未上訴而確定。

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葉男在事發後辭職，內政部認為葉男有公務員懲戒法規定非執行職務的違法行為，導致嚴重侵害政府信譽情事，移送懲戒法院審理。

懲戒法院審理後，審酌葉男坦承違失行為，且與被害人達成和解，尚見悔意，又其平日工作表現尚屬正常，執勤認真等，判決葉男降2級改敘，可上訴。（編輯：張銘坤）1140622

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