雙載機車墜落蘇花公路邊坡 2人吊掛救起送醫

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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）蘇花公路台9線160.9公里今天上午6時許，1輛雙載機車墜落邊坡，警消獲報前往救援，用機械吊臂將2人救起送醫，幸無生命危險；因救援管制交通，北上車流一度回堵近3公里。

消防第一大隊表示，上午6時許接獲蘇花公路台9線160.9公里處，有機車墜落邊坡事故，立即派遣和仁91、新秀91前往救援，利用機械吊臂、吊帶，將2人吊掛脫困，後送至醫院。

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消防人員指出，2名機車騎士摔落距離公路約有20公尺高度的山谷，所幸2人意識清楚，手腳擦挫傷及骨折。

警方初步調查，19歲郭男上午騎乘機車，搭載同為19歲劉男沿蘇花公路南下，行經160.9公里處時，突然自撞護欄摔落山谷，其他用路人見狀趕緊通報警消救援。郭男酒測值為零，持證正常，疑因疲勞駕駛而不慎自撞摔落邊坡，詳細事故原因仍待警方釐清。（編輯：李淑華）1140622