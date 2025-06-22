加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
影／川普全國演說：美國摧毀核設施 伊朗若報復將面臨強大武力回應
首頁 / 生活

高中畢業生出國唸書逐年增 5年成長3成7

2025/6/22 11:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北22日電）根據教育部最新統計顯示，112學年高中應屆畢業生有16.3萬人，選擇繼續升學者占近8成8；赴國外就讀人數由108學年1139人增至112學年的1561人，5年間成長3成7。

教育部近日公布最新高級中等學校應屆畢業生生學就學概況，受少子女化影響，112學年高中應屆畢業生16.3萬人，比111學年減4.8%；各學程以普通科畢業生8.5萬人（52.4%）最多，其次是專業群科6萬人（36.6%），近5年普通科畢業生占比逐年增加，專業群科占比逐年減少。

在升學部分，統計指出，112學年高中應屆畢業生繼續升學有14.3萬人（87.9%），比率較111學年提升，畢業後即就業者有1.3萬人（8%）；觀察近5年畢業生流向占比，畢業生繼續升學占比逐年增加，就業占比則遞減。

google news透過 Google News追蹤中央社

統計顯示，112學年高中繼續升學的應屆畢業生中，以讀私立大學7.9萬人最多（55%），其次為讀公立大學6萬人（42.1%）；高中應屆畢業生赴國外就讀人數近5年遞增趨勢，由108學年1139人增至112學年的1561人，5年間成長3成7。

至於未升學未就業者，從108年的9400人降到112學年的5990人，仍以補習或準備升學的占比最高，其次為在軍中服義務役、需要工作而未找到者。（編輯：陳清芳）1140622

#教育部
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：