高中畢業生出國唸書逐年增 5年成長3成7

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（中央社記者許秩維台北22日電）根據教育部最新統計顯示，112學年高中應屆畢業生有16.3萬人，選擇繼續升學者占近8成8；赴國外就讀人數由108學年1139人增至112學年的1561人，5年間成長3成7。

教育部近日公布最新高級中等學校應屆畢業生生學就學概況，受少子女化影響，112學年高中應屆畢業生16.3萬人，比111學年減4.8%；各學程以普通科畢業生8.5萬人（52.4%）最多，其次是專業群科6萬人（36.6%），近5年普通科畢業生占比逐年增加，專業群科占比逐年減少。

在升學部分，統計指出，112學年高中應屆畢業生繼續升學有14.3萬人（87.9%），比率較111學年提升，畢業後即就業者有1.3萬人（8%）；觀察近5年畢業生流向占比，畢業生繼續升學占比逐年增加，就業占比則遞減。

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統計顯示，112學年高中繼續升學的應屆畢業生中，以讀私立大學7.9萬人最多（55%），其次為讀公立大學6萬人（42.1%）；高中應屆畢業生赴國外就讀人數近5年遞增趨勢，由108學年1139人增至112學年的1561人，5年間成長3成7。

至於未升學未就業者，從108年的9400人降到112學年的5990人，仍以補習或準備升學的占比最高，其次為在軍中服義務役、需要工作而未找到者。（編輯：陳清芳）1140622