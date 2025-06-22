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在合歡山武嶺打麻將 太管處調閱監視器將開罰

2025/6/22 11:59
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（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）合歡山武嶺是台灣公路最高點，許多人到此拍照打卡，但也有不少脫序行為，日前有民眾在武嶺觀景台上打麻將，太管處表示，已將相關事證移請警察單位調查，如涉及違規將開罰。

太魯閣國家公園管理處今天表示，針對民眾於太魯閣國家公園武嶺遊憩區打麻將的脫序行為，依據內政部公告「太魯閣國家公園區域內禁止事項」第6點規定：禁止未經核准於指定以外地區大聲喧鬧、第17點規定：禁止足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動，可處新台幣1500元至3000元罰鍰。

太管處指出，在公共場所打麻將不僅有聚賭之嫌，同屬容易引起社會爭議、影響遊憩品質的活動。

另外，依照刑法第266條，在公共場所或公眾得出入場所賭博財物者，成立公然賭博罪，在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處新台幣5萬元以下罰金。

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太管處表示，目前已調閱監視器，相關事證將移請警察單位積極調查，如涉及違規將逕行開罰。

太管處呼籲民眾，近來合歡山地區遊客違規行為頻傳，請務必尊重自然環境，遵守園區規範，共同維護高山地區的寧靜與生態品質。如發現違規情行，將依法舉發處理，切勿以身試法。（編輯：陳清芳）1140622

#太管處
#太魯閣國家公園管理處
#合歡山
#武嶺
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