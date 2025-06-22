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通運輪擦撞高雄港離岸堤 運安會提14項改善建議

2025/6/22 11:13（6/22 11:21 更新）
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一艘載運中油油品的通運輪，113年擦撞高雄港離岸堤，國家運輸安全調查委員會針對台塑海運等4單位，提出14項改善建議。（圖取自運安會報告）中央社記者余曉涵傳真 114年6月22日
一艘載運中油油品的通運輪，113年擦撞高雄港離岸堤，國家運輸安全調查委員會針對台塑海運等4單位，提出14項改善建議。（圖取自運安會報告）中央社記者余曉涵傳真 114年6月22日
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（中央社記者余曉涵台北22日電）中油通運輪去年擦撞高雄港離岸堤，運安會調查顯示主因是閃避進港的台塑海運旗下輪船，該會針對台塑海運等4單位，提出進出港面對異常態勢決策判斷訓練等14項改善建議。

一艘載運中油油品的通運輪，去年6月在高雄港2港口出港時，不慎擦撞離岸堤造成破損。

國家運輸安全調查委員會日前公布事故調查報告，運安會說，通運輪自高雄港第二港口出港時，賴比瑞亞籍散裝船長輝（FPMC B FOREVER）正自同一航道進港。雙方於第二港口雙向航道交會後，通運輪右舷船身觸碰第二港口外側離岸堤，造成通運輪船殼及離岸堤受損，本次事故未造成人員傷亡及環境污染。

根據運安會報告，通運輪是台灣中油旗下的油輪，而長輝（FPMC B FOREVER）則是台塑海運旗下的散裝船。運安會的調查報告提出調查發現共計17項，運輸安全改善建議共計14項。

運安會調查報告顯示，與事故可能肇因有關的包含長輝在等待進港時，受風流影響，逐漸往雙向航道漂航，未見長輝引水人明顯操作以維持船位穩定，致逐步占據雙向航道，亦未採取避讓措施，進一步限縮航道內通運輪出港航行空間。

運安會說，長輝經船舶交通服務（VTS）通知後，長輝引水人表示將修正船位，但長輝仍維持原航向行駛，持續駛向通運輪，當兩船情勢緊迫需要採取避讓行動時，長輝引水人認為往右轉避讓，可能導致左船尾會與通運輪碰撞，並決定加俥通過；通運輪船長便再向右操作轉向，以避讓長輝，雖順利避讓長輝，但最終觸碰右側離岸堤。

運安會認為，長輝引水人在事故中，未能落實主管機關訂定的相關規範，包括未遵循高雄港船舶航行規定中的「進港船非經許可不得進入或漂航於雙向航道內」規範，以及高雄港水域船舶交通服務作業指南中「不在航道內行駛之船舶應避讓在航道內船舶」規定。

因應這起事故，運安會針對台塑海運股份有限公司、交通部航港局、高雄港引水人辦事處及台灣港務公司提出14項改善建議。

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其中，對台塑海運要求應強化船隊於進出港期間，面對異常態勢時決策判斷訓練，提升船長於必要時適時介入操船能力；要求航港局及高雄港引水人辦事處，要督導及強化引水人對港口相關規定及VTS管理機制遵循，並提升雙引水人協同作業效能等，共7項改善建議。

另對港務公司，提出加強VTS管制員對不安全船舶交通狀態警覺、判斷與反應作為，適時提供船舶必要的資訊、建議或警告訊息，以符合IMO VTS指南相關規定等7項改善建議。（編輯：吳素柔）1140622

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