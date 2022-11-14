本土BQ.1第2例 20多歲男確診半年後重複感染

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北14日電）國內疫情趨緩，但新興變異株蠢蠢欲動，繼7日公布首例BQ.1變異株社區感染個案，今天再驗出1例BQ.1本土病例，20多歲男子確診半年後重複感染，成第2例本土BQ.1個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中說明，新增1萬6578例本土個案，較上週同期個案數微升，增幅約為0.2%，整體本土疫情走向與上週持平；另外，境外移入增41例。

根據指揮中心資料，新增98例Omicron亞型變異株確定病例，其中1例為BQ.1本土個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案為居住中部的20多歲本國籍男性，曾在5月14日確診，10月29日因發燒、腹瀉就醫，疑似重複感染，PCR採檢確診，因為個案為輕症，安排居家照護。

根據指揮中心對BA.5國內最新基因定序結果，新驗出BA.5本土個案驗出率為98%，驗出BA.2變異株及BQ.1變異株各占1%。

指揮中心同時公布上週COVID-19境外移入確診者感染的病毒各變異株檢驗結果，BA.5占61%，BA.2.75變異株驗出率28%、XBB變異株占11%。

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

羅一鈞說，世界衛生組織資料顯示，近期出現的Omicron新興變異株傳播力確實較高，但重死亡風險並未增加，暫無規劃重新命名為新的希臘字母變異株，值得關注的是，BQ.1新興變異株在國際間流行趨勢越來越有優勢，是未來要觀察的主要病毒株之一。

指揮中心並公布，確診個案新增中重症66例（中症39例、重症27例），其中40人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。羅一鈞表示，新增較年輕的死亡個案是一名40多歲男性，已接種4劑疫苗。

羅一鈞說，這名男性個案是否有慢性病史，目前仍在調查中，根據初步掌握的資料，個案為住宿機構住民，快篩陽性確診，在機構進行居家照護，不幸死亡。經衛生所行政相驗、開立死亡診斷書，死因為COVID-19合併心肺衰竭。

指揮中心統計，今年1月1日至11月13日，本土輕症、無症狀個案累計794萬7244例、占99.55%，中症累計2萬470例、占0.26%，重症累計1萬4987例、占0.19%，其中死亡累計1萬2747人。（編輯：管中維）1111114

（指揮中心提供）