佛光山捐疫苗未成 指揮中心公布4關鍵時間點還原過程

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佛光山捐贈嬌生疫苗（圖）未成。指揮中心21日公布4個關鍵時間點，強調不論成敗，感謝疫情期間有意願捐贈疫苗的單位。（圖取自嬌生網頁jnj.com）

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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北21日電）佛光山透過海外會員取得嬌生疫苗採購通路，但因疫苗專案輸入8項條件捐贈未成。指揮中心今天公布4個關鍵時間點，強調不論成敗，感謝疫情期間有意願捐贈疫苗的單位。

衛生福利部長薛瑞元昨天出席活動時提到，去年洽購疫苗時，一群掮客和中央談條件，拿不出原廠授權證明，卻要求近3成總採購價作訂金，疫苗騙子被擋下後，開始攻擊指揮中心擋疫苗。佛光山因「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」8項條件，無法捐贈，再次受關注。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午提出4個時間點，說明佛光山捐贈疫苗過程。去年5月27日國際佛光會中華總會申請捐贈美國嬌生疫苗，但未檢附相關文件，同年6月1日安排國際佛光會中華總會與指揮中心見面，不料隔天美國嬌生公司聲明疫苗採購僅與政府接洽。

期間，衛福部食藥署發文要求國際佛光會中華總會補件，去年6月7日，國際佛光會中華總會來文指揮中心，得知政府已與嬌生聯繫相關事宜，樂見其成，若達成共識，國際佛光會中華總會允諾捐贈20萬至50萬劑疫苗，嬌生直到今年才願意出貨給台灣，考量製程問題等，這場捐贈未果。

王必勝說，面對來自各界表態願意捐贈或協助採購COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，除了謝意，中央需要扮演把關角色，確保「買到真正的疫苗」及「要真的買到疫苗」兩件事，所以才會列出必備條件，包含交貨期程、數量、原廠授權書等，可以提出相關文件就不是掮客或騙子。

王必勝透露，曾經接過4至5通有意願協助採購，但希望先匯款的電話，相信朋友或認識的人都是真的想幫忙，但防人之心不可無，以大邱市「疫苗騙局」為例，當初大邱市長宣稱可買到3000萬劑BNT疫苗，結果卻是一場詐騙，這樣的事件若發生在台灣將會非常嚴重，所以指揮中心必須嚴謹把關。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天接種3667人次，其中BA.1雙價疫苗共接種408人次、BA.5雙價疫苗3259人施打。

11月19日至20日COVID-19疫苗接種3萬6564人次，疫苗接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.5%、追加劑接種率74.2%、第二次追加劑接種率16.9%，65歲以上接種率42.7%。（編輯：管中維）1111121