捐嬌生疫苗未成 佛光會：毫無透過掮客

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國際佛光會21日聲明，當初欲轉贈相關單位，最終因嬌生藥廠以與政府洽談為原則而停止，毫無透過掮客購買情事。圖為嬌生疫苗。（圖取自嬌生網頁jnj.com）

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（中央社記者曾以寧高雄21日電）佛光山去年有意購買嬌生COVID-19疫苗捐贈防疫，但後來未成。國際佛光會今天聲明，當初欲轉贈相關單位，最終因嬌生藥廠以與政府洽談為原則而停止，毫無透過掮客購買情事。

國際佛光會中華總會長趙怡接受中央社記者電訪表示，指揮中心指揮官王必勝說明佛光山捐贈疫苗的4個時間點「是事實」，當初是會員自發性集資購買疫苗，因藥廠說要直接跟政府洽談，佛光會改為扮演牽線角色。

國際佛光會中華總會今天聲明指出，去年國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延，佛光會除向醫院警消等單位提供防疫資源，亦計畫向美國嬌生藥廠洽購疫苗欲轉贈相關單位分配應急，但最終該藥廠以「與政府相關部門直接洽談」為原則，使得原採購計畫因此停止。

趙怡說，近日有疫苗「掮客」之說，佛光會才發表聲明嚴正澄清「沒有掮客的問題」。

佛光會聲明中也強調，毫無「透過掮客購買」情事，且成立30年來，始終秉持慈悲、正派之理念，援助國內外各種急難救助。

王必勝下午在疫情記者會中所說的4個時間點，依序是去年5月27日國際佛光會中華總會申請捐贈嬌生疫苗，但未檢附相關文件，同年6月1日佛光會與指揮中心見面，不料隔天6月2日嬌生聲明疫苗採購僅與政府接洽。

期間，衛福部食藥署發文要求佛光會補件，去年6月7日佛光會來文指揮中心，得知政府已與嬌生聯繫，樂見其成，若達成共識，佛光會允捐20萬至50萬劑疫苗，但嬌生直到今年才願意出貨給台灣，考量製程，捐贈未果。

衛生福利部長薛瑞元昨天出席活動時提到，去年洽購疫苗時，一群掮客和中央談條件，拿不出原廠授權證明，卻要求近3成總採購價作訂金，疫苗騙子被擋下後，開始攻擊指揮中心擋疫苗。佛光山因「地方政府或企業申請COVID-19疫苗專案輸入流程」8項條件下，無法捐贈，再次受關注。（編輯：陳清芳）1111121