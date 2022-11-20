指揮中心擋疫苗說 薛瑞元：疫苗騙子惡意攻擊

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）衛福部長薛瑞元今天說，去年努力洽購疫苗時，一群掮客和中央談條件，明明拿不出原廠授權證明，要求近3成總採購價作訂金，疫苗騙子被擋下後，開始惡意攻擊指揮中心擋疫苗。

薛瑞元近日替民進黨台北市長候選人陳時中抱不平，透露陳時中擋住疫苗掮客新台幣幾億元的財路，不向他們買貨源不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，那些人懷恨在心，操作仇恨值。

薛瑞元今天下午出席罕病基金會「與愛同行 德藝雙馨」第20屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮，會前接受媒體聯訪再次被問及此事，他說，國內去年4至5月爆發流行疫情，指揮中心已經和AZ、莫德納、COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，但當時國際各國每天幾萬例確診，反觀台灣幾百例。

薛瑞元表示，在全世界都在搶疫苗的情況下，疫苗廠將台灣進貨時程排到後面，幸好有日本及美國捐贈疫苗，解燃眉之急。台灣疫苗進貨很慢時，很多疫苗掮客來指揮中心詢問，表態希望進口疫苗。指揮中心與原廠有直接聯繫管道，為核對消息真假，都有向有意願買疫苗者詢問疫苗來源。

當下多數團體拿不出原廠授權證明，所以事情就作罷，沒有下文，薛瑞元說，「疫苗掮客不是要賣疫苗，我會稱他們叫做疫苗騙子」，他們談條件時的話術都是手中有疫苗現貨，但指揮中心提供近3成的總採購價當訂金，若真的付了錢，一定很多都會「擺爛」。

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針對鴻海永齡基金會、台積電及慈濟合作捐贈BNT疫苗，薛瑞元解釋，後來鴻海創辦人郭台銘也到指揮中心，當初郭台銘已經跟BNT、上海復星取得洽購疫苗承諾，指揮中心經評估消息可靠，所以啟動多方合作，讓BNT疫苗可以進到台灣，提供有需要的民眾施打。

薛瑞元重申，在洽購疫苗過程中，「我們沒有擋鴻海、慈濟，擋的是疫苗騙子」，這兩件事不可以混為一談，陳時中阻止了很多疫苗騙子，擋掉對方幾千萬、上億元的利益，這些人懷恨在心，開始透過「陳時中擋疫苗」的話術，向指揮中心進行攻擊。（編輯：管中維）1111120