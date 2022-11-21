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提告疫苗掮客？薛瑞元：行為未發生難追溯

2022/11/21 13:20
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（中央社記者張雄風台北21日電）國民黨立委今天輪番針對「疫苗掮客」議題質詢衛福部長薛瑞元，並提問是否會對掮客提告。薛瑞元說，行政單位首先就是不讓被騙的事發生，如果行為沒有發生，要追溯就會很困難。

立法院社會福利及衛生環境委員會邀請勞動部部長、衛生福利部部長就「以台灣永續發展目標（SDGs）檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」進行專題報告，並備質詢。

國民黨籍立委賴士葆批評，薛瑞元替民進黨台北市長候選人陳時中講話，但「不能講一半，把大家都抹黑了」；現在薛瑞元和陳時中演雙簧，掮客的問題互推；也因為薛瑞元的提油救火，讓陳時中的仇恨值上升。

國民黨籍立委李德維指出，立委要的很簡單，就是公布掮客。

國民黨籍立委曾銘宗提到，政府擋的是疫苗騙子，這是詐騙未遂犯，做為政務官，是否會提出檢舉、告訴。

薛瑞元答詢表示，沒有任何在野黨立委帶人到衛福部來過；疫苗掮客是因為有一部分企業界告知，因此才會進一步去了解，最後也擋下來。

對於是否對掮客提出告訴，薛瑞元說，以行政單位來說，首先就是不讓被騙的事發生，如果擋住了，行為沒有發生效果，要追溯就會很困難。（編輯：管中維）1111121

#薛瑞元
#陳時中
#國民黨籍
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