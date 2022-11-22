戶外口罩鬆綁 王必勝：下週宣布機會較大

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指揮中心指揮官王必勝22日表示，呼吸道疾病趨勢持續評估，口罩鬆綁政策下週宣布機會比較大。圖為民眾戴口罩到北投市場採買。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北22日電）第1階段口罩鬆綁最快11月底實施，各界關切是否在這週九合一大選前公布新制上路時間。指揮中心指揮官王必勝今天表示，呼吸道疾病趨勢持續評估，下週宣布機會比較大。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心擬定口罩政策鬆綁第1階段方向，主要針對戶外在符合適當社交距離等前提下，可以不用配戴口罩，室內還是建議要配戴口罩，預計最快11月底實施，各界關切上路時間。

COVID-19疫苗是預防重症、死亡重要方法，也是恢復正常生活關鍵之一，根據指揮中心統計，莫德納次世代疫苗昨天接種2萬1327人次，其中BA.1雙價疫苗共接種3101人次、BA.5雙價疫苗1萬8226人施打。

根據統計，昨天COVID-19疫苗接種2萬5016人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.5%、追加劑接種率74.2%、第二次追加劑接種率17%，65歲以上接種率42.8%。

至於每週二例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，採檢陽性率部分，工作人員從0.7%下降至0.4%，機構住民陽性率則是0.7%降為0.5%。

上述數據，創下前一波BA.2疫情、8月15日的工作人員0.5%、機構住民0.6%以來的新低；機構投藥率為90%。羅一鈞說，這樣的趨勢顯示機構防疫控制已經比原先更加安全，將研議調整住宿式定期篩檢頻率。

指揮中心統計，上週新增206名工作人員確診及499名住民確診，自今年1月1日至11月20日，通報機構間數達1793家，確診住民人數為6萬1505人、確診工作人員數為1萬8426人。

這波本土疫情自4月起統計至11月20日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5132人，累計死亡人數1450人；11月14日至11月20日新增死亡人數為18人，護理機構9人最多、社福機構7人次之。

除了COVID-19疫情，非洲東部國家烏干達爆發的伊波拉疫情，聯合國、世界展望會提出示警。對此，疾管署長周志浩說，烏干達伊波拉疫情從9月發現到今，伊波拉主要透過接觸血液、體液傳染，並非飛沫傳播，會出現發燒、肌肉痛等症狀，台灣機場設有篩檢關卡，相信可在機場被篩出。（編輯：管中維）1111122